Gute News von Porsche. Die Automobil Holding hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2021 ein Konzernergebnis nach Steuern in Höhe von 2,46 Milliarden Euro (Vorjahreszeitraum: minus 329 Millionen Euro) erzielt. Maßgeblichen Anteil daran hat die Volkswagen AG, an der die Porsche Holding 53,3 Prozent der Anteile hält. Die Aktie bleibt aussichtsreich.Zwar gibt es neben VW auch noch einige weitere Beteiligungen, das Geschäft der Porsche Holding hängt aber zum größten Teil an der Entwicklung ...

