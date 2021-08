Der japanische Tech-Investor Softbank meldet soeben eine Position von 1,5 % an den Schweizern. Was wollen die Japaner mit Pharmazeutik? Großes Rätselraten ist angesagt. Denn Softbank ist seit über 40 Jahren einer der erfolgreichsten, überaus spekulativ orientierten Großinvestoren, die selten daneben gegriffen haben.



