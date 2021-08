Egal, ob Kommunen, Universitäten, Krankenhäuser oder die Landesverwaltung - alle verzeichnen eine zunehmende Zahl von Hackerangriffen auf ihre IT-Systeme. Gelingt solch eine Aktion, stellt das schnell viele Menschen im Land vor Probleme. Viele Einrichtungen und Organisationen in Thüringen haben in den vergangenen Jahren mit einer immer größer werdenden Bedrohung aus dem Internet zu kämpfen gehabt. So ist die Landesverwaltung des Freistaats Thüringen nach Angaben des Finanzministeriums regelmäßig Hackerangriffen ausgesetzt. Etwa 88.000 E-Mails, die auf die eine oder andere Art mit Schadcodes belastet gewesen waren, seien 2020 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...