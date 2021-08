FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Munich Re nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal von 251 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Ergebnisbelastungen durch die Pandemie sollten sukzessive auslaufen, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings habe die Unsicherheit für das Geschäftsfeld Lebensrückversicherung wegen der sich ausbreitenden Deltavariante zuletzt wieder zugenommen. Die in den vergangenen Erneuerungsverhandlungen erzielten Verbesserungen von Raten und Bedingungen würden sich u?ber das laufende Jahr hinaus positiv auswirken./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2021 / 14:59 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008430026

