Die Börsen profitieren weiterhin von der immensen Liquidität, die mit ungebremster Fülle Tag für Tag in die Aktienmärkte fließt. Fast scheint es derzeit egal, wie frische Konjunkturzahlen ausfallen. Diese müssen fast schon angesichts fehlender Verkaufsbereitschaft immer so interpretiert werden, dass sie steigende Aktienkurse "erklären". Doch es gibt auch Ausnahmen wie Bayer oder Gold-Aktien. Hier ist die Stimmung derzeit eher im Keller, was allerdings perspektivisch wiederum gute Chancen bietet. Und es gibt ganz klar auch die Überflieger wie BioNTech oder Intellia. Lohnt hier noch der Einstieg? Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.