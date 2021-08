Darum geht's im Video: Wann dreht die US-Notenbank in Anbetracht der hohen Inflationsrate an der Zinsschraube? Und wie haben Anleihen- und Aktienmärkte auf die überraschend starken Preissteigerungen reagiert? Nach dem Regulierungsschock - was sollten Anleger in China-Techs beachten? Aktuelle Einschätzungen vom Aktienexperten Roland Hirschmüller, Baader Bank im Interview. 00:00 ? US-Inflationsschock - doch die Fed bleibt cool? 02:58 ? Aktienmarkt - wehe die Zinsen steigen... 04:46 ? Berichtssaison - was ist los bei Amazon & Co? 07:35 ? China-Techs & Regulierungswut - wie gehts weiter? ? Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/