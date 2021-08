Mainz (ots) -Dienstag, 17. August 2021, 22.25 UhrErstausstrahlungMainz (ots) - Vielerorts in Deutschland ist ein Baugrundstück für junge Familien fast wie ein Sechser im Lotto. In Gemeinden stapeln sich die Anfragen, und die Preise wachsen in den Himmel. Ist das überall in Deutschland so? Die Moderatorin des 3sat-Wirtschaftsmagazins "makro", Eva Schmidt, geht in der Sendung "makro: Wohnen der Zukunft - Bezahlbare Grundstücke" am Dienstag, 17. August 2021, um 22.25 Uhr in 3sat, auf Spurensuche. In der "makro on tour"-Reportage fragt sie unter anderem, wie die öffentliche Hand für günstiges Bauland und bezahlbaren Wohnraum sorgen kann.Die süddeutsche Stadt Ulm gilt vielen als Positivbeispiel. Die Stadt war in den zurückliegenden Jahren stets auf Expansionskurs: neue Gewerbegebiete, neue Baugebiete. Anders als in vielen Städten steigen die Preise für Mieten und Baugrund nur moderat. Doch vielerorts birgt Wohnen in Deutschland viel sozialen Zündstoff. Dabei gerät nun auch das Bauland in den Fokus. Durch die enormen Preissteigerungen sind Grundstücke für viele inzwischen unerschwinglich, der Traum vom Eigenheim bleibt für die große Masse der Bevölkerung unerfüllt.Die Pandemie hat den Wunsch nach Wohneigentum verstärkt und die Immobilienpreise weiter angeheizt. Zum großen Engpass wird dabei wiederum das Bauland. Für Konfliktstoff sorgte beispielsweise die Entscheidung der Stadt Tübingen, Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken zum Bau zu verpflichten, um Wohnraum zu schaffen. Rund 500 Baulücken gibt es in der Stadt. Die wären für Oberbürgermeister Boris Palmer auch ein idealer Platz für günstige platzsparende Modulhäuser, sogenannte Tiny Houses.Ansprechpartnerin: Maja Tripkovic, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/makroWeitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4991082