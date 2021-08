Die Edelmetallaktien gaben in der abgelaufenen Handelswoche erneut nach, nachdem insbesondere am Freitag die "Taper-Ängste" der Investoren nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht zunahmen. Der US-Dollar legte daraufhin zu und drückte das Sentiment im Edelmetallsektor nach unten. Bei den Einzelwerten legte als einziger Depotwert die Aktie von SSR Mining im Berichtszeitraum zu, und die Titel von Wheaton Precious Metals gaben am wenigsten nach. Am stärksten verloren hingegen die Aktien von Impala Platinum und Sibanye Stillwater.In der vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...