Die steigenden Corona-Neufallzahlen in einigen europäischen Staaten und den USA lassen die Befürchtungen erneuter Shutdowns aufkommen. Während Frankreich, Italien und Deutschland zuletzt wieder höhere Inzidenzen vermeldeten, gibt Spanien - mit sinkenden Inzidenzwerten trotz Urlaubssaison - Grund zur Hoffnung. Gleichzeitig steigen auch in Italien und Frankreich die Impfquoten dynamisch. Spanien hat diesbezüglich sogar Großbritannien überholt und liegt oberhalb der Marke von 70 Prozent. In den USA hingegen, wo die Impfquote weiterhin unter 60 Prozent liegt, ist der Beginn einer neuen Infektionswelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...