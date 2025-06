Die Privatbank DONNER & REUSCHEL hat im Main Tower in Frankfurt am Main neue Räume bezogen Auf einer Fläche von mehr als 500 Quadratmetern im 29. Stock des Büroturms gibt es Arbeitsplätze für mehr als 20 Mitarbeitende. Die Bank hat damit einen festen Standort in Frankfurt etabliert. "Wir haben hier ideale Bedingungen und insbesondere kurze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...