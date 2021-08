CAMBRIDGE, Großbritannien, Aug. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Genomik und Präzisionsmedizin, hat heute die Berufung von Mark Morgan in den Vorstand bekanntgegeben. Mark ist SVP of Market Access bei GRAIL, das einen innovativen Multikrebsbluttest zur Früherkennung entwickelt hat.



"Wir freuen uns, Mark Morgan im Vorstand von Dante Labs begrüßen zu dürfen", so Andrea Riposati, CEO von Dante Labs, "Mark ist ein Rockstar im Gesundheitswesen. Seine umfangreiche Erfahrung mit Krankenversicherungen in Verbindung mit seiner Kompetenz bezüglich des Marktzugangs in den Bereichen Biopharma und Diagnostik ist für Dante Labs von unschätzbarem Wert, während wir weiter auf unserem weltweiten Erfolg und unserer Expansion in den USA aufbauen."

"Die Zusammenarbeit mit Dante Labs zur Beschleunigung der Einführung der Gesamtgenomsequenzierung in den USA bei Patienten mit seltenen Erkrankungen, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen Erkrankungen ist unglaublich spannend", so Morgan.

Morgan verfügt über umfangreiche Erfahrung mit Kostenträgern auf dem US-Markt sowie mit dem Marktzugang sowohl im Diagnostik- als auch im Pharmasegment. Seine Arbeit bei GRAIL und Amgen hatte zudem einen starken Schwerpunkt im Onkologiebereich. Darüber hinaus ist er Vorstandsmitglied bei weiteren Organisationen mit Schwerpunkt Gesundheitswesen. Vor seiner Tätigkeit bei GRAIL hatte Morgan leitende Führungspositionen in den Bereichen Verbrauchermärkte und im Netzwerkmanagement bei Blue Shield of California inne. Davor bekleidete Morgan leitende Positionen bei Amgen (NASDAQ:AMGN), unter anderem in den Bereichen Market Access und Value Based Partnerships. Morgan war darüber hinaus als President von Anthem (NYSE: ANTM) in Kalifornien tätig und hatte in seiner fast 30-jährigen Laufbahn verschiedene weitere Führungspositionen im Gesundheitssektor inne. Morgan wird zusammen mit Bob Ragusa, Chief Operations Officer von Illumina (NASDAQ:ILMN) den Vorstand von Dante Labs verstärken.

Über Dante Labs

Dante Labs ist ein globales Unternehmen im Bereich der Genomsequenzierung und Genomdatenanalyse, das eine neue Klasse transformativer Anwendungen für Gesundheit und lange Lebensdauer auf Grundlage von Gesamtgenomsequenzierung und KI entwickelt und vermarktet. Zu unseren Vermögenswerten gehören eine der größten privaten Genomdatenbanken mit Forschungsgenehmigung, eine proprietäre Softwareplattform für den skalierten Einsatz von Genomdaten sowie proprietäre Prozesse für die industrielle Genomsequenzierung.

Dante Labs mit Hauptsitz in Cambridge und einem Forschungslabor in Wolverhampton unterstützte die von der britischen Regierung dringend benötigte Hochskalierung hochautomatisierter Covid-19-Testkapazitäten sowohl für infizierte Patienten als auch für Patienten mit Antikörpern. Dante Labs konnte diese dank seiner vorhandenen Technologie für die Gesamtgenomsequenzierung bereitstellen.

