Der Dienstag war am Aktienmarkt eine Fortsetzung des Montags mit enger Handelsspanne. Dies deutete sich bereits in der Vorbörse an und zog sich später durch den Handel hindurch. Nach einer volatilen Eröffnung reichte die erste Bewegung bis knapp an die 15.800 Punkte-Marke. Ab da konsolidierte der Markt erneut und ...

