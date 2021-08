Telefonkonferenz am 10. August 2021 um 10:30 Uhr (EDT)

(Angaben aller Dollarbeträge ($) in US-Dollar [USD])

Umsatzerlöse aus Metallverkäufen von 79,4 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2021, ein Anstieg um 90 gegenüber 41,9 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2020

Operativer Cashflow vor Änderungen des Betriebskapitals von 35,8 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2021, ein Anstieg um 171 gegenüber 13,2 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2020

Bereinigtes EBITDA von 37,7 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2021, ein Anstieg um 173 gegenüber 12,6 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2020

Quartalsdurchsatz bei der Mine Yauricocha in Peru in Rekordhöhe

Zu den konsolidierten Produktionsangaben für das 2. Quartal 2021 gehören 9,5 Millionen Pfund Kupfer, ein Rückgang um 2 %; 1,0 Millionen Unzen Silber, ein Anstieg um 67 %; 21,1 Millionen Pfund Zink, ein Anstieg um 54 %; 8,0 Millionen Pfund Blei, ein Anstieg um 24 %; sowie 2.812 Unzen Gold, ein Anstieg um 2 %, jeweils im Vergleich zum 2. Quartal 2020. Der Rückgang der Kupferproduktion ist auf den Abbau in Gebieten mit niedrigerem Gehalt in Yauricocha and Bolivar zurückzuführen.

Investitionskosten und allgemeine Unterhaltskosten (All-in Sustaining Costs, "AISC") je zahlbares Pfund Kupferäquivalent in der Mine Yauricocha von 1,41 bzw. 1,57 US-Dollar im Vergleich zum 2. Quartal 2020 von 0,91 bzw. 1,80 US-Dollar; Investitionskosten und AISC je zahlbares Pfund Kupferäquivalent in der Mine Bolivar von 1,17 bzw. 3,27 US-Dollar im Vergleich zum 2. Quartal 2020 von 1,02 bzw. 1,60 US-Dollar; Investitionskosten und AISC je zahlbares Pfund Silberäquivalent in der Mine Cusi von 21,67 bzw. 35,73 US-Dollar im Vergleich zum 2. Quartal 2020 von 18,66 bzw. 26,25 US-Dollar; Investitionskosten stiegen im 2. Quartal 2021 aufgrund der Auswirkungen der anhaltenden COVID-19-Pandemie auf den Betrieb, während die AISC durch die erhöhten Kapitalaufwendungen für Unterhaltungskosten stiegen, da die Minen versuchten, den in den letzten Quartalen aufgeschobenen Kapitalaufwendungen nachzukommen.

76,1 Mio. US-Dollar an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten am 30. Juni 2021

Telekonferenz für Aktionäre am Dienstag, den 10. August 2021, um 10:30 Uhr (EDT)

Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL: SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) ("Sierra Metals" oder "das Unternehmen") meldete heute einen Umsatz von 79,4 Mio. US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 37,7 Mio. US-Dollar bei einem Durchsatz von 787.534 Tonnen und einer Metallproduktion von 24,8 Millionen Pfund Kupferäquivalent für den Dreimonatszeitraum zum 30. Juni 2021. Das Unternehmen verzeichnete im 2. Quartal 2021 einen Anstieg der Metallproduktion bei allen Metallen mit Ausnahme von Kupfer, wobei jedoch unter Anwendung der nachstehenden Formel zur Berechnung des Kupferäquivalents der gestiegene Kupferpreis die insgesamt produzierten Pfund Kupferäquivalent verringert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210810005918/de/

Truck being loaded at Bolivar Rom Pad before heading to Concentrate Plant (Photo: Business Wire)

Produzierte Pfund Kupferäquivalent (produzierte Unzen Ag Ag$) (produzierte Unzen Pb Pb$) (produzierte Unzen Zn *Zn$) (produzierte Unzen Au *Au$) (produzierte Unzen Cu Cu$) Cu$

In der Mine Yauricocha wurde der gestiegene Durchsatz teilweise durch den niedrigeren Erzgehalt (Head Grade) bei allen Metallen ausgeglichen, was zu einer um 7 höheren Kupferäquivalentproduktion im Vergleich zum 2. Quartal 2020 führte. Für Zinkäquivalente bedeutete dies einen Anstieg um 29 im Vergleich zum gleichen Quartal von 2020. Die Kupferproduktion lag im Quartal um 11 niedriger, während die Silber-, Blei-, Zink- und Goldproduktionswerte um 35 %, 22 %, 54 bzw. 23 im Vergleich zum 2. Quartal 2020 stiegen. Aufgrund der betrieblichen Einschränkungen im Zusammenhang mit COVID-19 lag der Fokus auf größeren Erzvorkommen, die jedoch einen geringeren Erzgehalt aufwiesen, um die Tonnagen mit weniger Arbeitskräften zu erzielen. Aus diesem Grund kam es im Zuge der Bemühungen des Unternehmens, den Betrieb durch die Pandemie zu navigieren, beim Abbau bestimmter Erzvorkommen mit hohem Gehalt, die jedoch kleiner waren, zu Verspätungen.

Die Mine Bolivar verarbeitete im 2. Quartal 2021 385.331 Tonnen, ein Anstieg um 25 im Vergleich zum 2. Quartal 2020. Der durchschnittliche Durchsatz pro Tag lag in diesem Quartal bei 4.404 tpd. Der Erzgehalt für Kupfer, Silber und Gold war um 8 %, 27 bzw. 30 geringer als im 2. Quartal 2020. Dies ist dem ungünstigen Umstand geschuldet, dass der Abbau in der Zone Bolivar West aufgrund der im Zusammenhang mit COVID-19 verzögerten Erschließungen und Infrastrukturerrichtungen nicht fortgesetzt werden konnte. Die Produktion konzentriert sich im 2. Quartal weiterhin auf das Gebiet Mina de Fierro. Mina de Fierro ist ein größeres Erzvorkommen mit größeren Tonnagen, wobei jedoch der Erzgehalt und die Erträge niedriger liegen als in der Zone Bolivar West. Die Kupferäquivalentproduktion fiel im 2. Quartal 2021 um 8 im Vergleich zum 2. Quartal 2020, da die geringere Produktion von Silber (6 %) und Gold (15 %) durch die um 5 höhere Kupferproduktion ausgeglichen wurden.

Die Mine Cusi erzielte im 2. Quartal 2021 einen Durchsatz von 73.294 Tonnen bzw. 838 tpd. Im Vergleichsquartal von 2020 stand die Produktion still, da Cusi aufgrund des durch die Regierung angeordneten Shutdowns in diesem Quartal nur gepflegt und gewartet wurde, um die Ausbreitung von COVID-19 einzudämmen. Der Silbererzgehalt betrug im 2. Quartal 2021 138,94 g/t, was einer Silberproduktion von 269.000 Unzen entspricht. Die Förderungsmenge und der Gehalt wurden durch die Probleme im Zusammenhang mit unterirdischen Wasservorkommen und den hohen Temperaturen beeinflusst, die dazu führten, dass die Arbeit in den geplanten Abbauzonen als nicht sicher eingeschätzt wurde. Des Weiteren betrugen während des Quartals die Goldproduktion 142 Unzen und die Bleiproduktion 129.000 Pfund.

Die konsolidierte Silberproduktion stieg um 67 auf 1,0 Million Unzen, Kupfer sank um 2 auf 9,5 Millionen Pfund, Blei stieg um 24 auf 8,0 Millionen Pfund, Zink stieg um 54 auf 21,1 Millionen Pfund, und Gold stieg um 2 auf 2.812 Unzen, jeweils im Vergleich zum 2. Quartal 2020.

Luis Marchese, CEO von Sierra Metals, erklärte: "Trotz der Herausforderungen, denen wir im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie im zweiten Quartal begegnet sind, hat das Unternehmen seinen konsolidierten Durchsatz und Umsatz sowie sein EBITDA und seinen Nettoertrag im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2020 und zum vorangegangenen Quartal 2021 weiter verbessert. Unsere Teams setzen auf Best Practices, um die Auswirkungen der Pandemie zu kontrollieren. Aufgrund der anhaltenden Herausforderungen der COVID-19-Pandemie und ihrer Auswirkungen auf den Betrieb in der ersten Hälfte von 2021 sahen wir jedoch die Notwendigkeit, unsere Prognose für Produktion, Kosten und EBITDA zu überarbeiten, um sie mit dem Jahresausblick abzustimmen. Während Peru und Mexiko in ihren Impfbemühungen große Schritte machen, bleibt COVID-19 eine anhaltende Herausforderung, die Kosten mit sich bringt und einige unserer Prozesse fordert. Allgemein bleibt es unser Ziel, jegliche Minenschließungen zu vermeiden, während wir die strikte Einhaltung von Protokollen sicherstellen, um die Gesundheit unserer Mitarbeiter und der Gemeinschaften vor Ort zu schützen."

Er führte weiter aus: "Während des zweiten Quartals erhielten wir die endgültige Genehmigung für einen erhöhten Durchsatz in Yauricocha von 3.600 Tonnen pro Tag. Im Hinblick auf das laufende Jahr erweitern und diversifizieren wir zudem den Betrieb in Bolivar mit dem Bau einer Anlage zum Abbau von 500.000 Tonnen Magnetit pro Jahr, die voraussichtlich Anfang nächsten Jahres vollständig betriebsfähig sein wird. Darüber hinaus arbeiten wir weiter am Abschluss einer vorbereitenden Machbarkeitsstudie zur Beurteilung einer Durchsatzerhöhung um 53 in der Mine Yauricocha in Peru sowie einer potentiellen Verdopplung der Produktion in den Minen Bolivar und Cusi in Mexiko. Schließlich und bezüglich der Exploration führen wir unsere Brownfield-Programme fort, während wir zugleich unsere Greenfield-Explorationsprogramme reaktivieren. Wir arbeiten außerdem weiter an der Verbesserung des Betriebs und dem Kostenmanagement in diesem herausfordernden Umfeld."

Er schloss: "Das Unternehmen verfügt weiterhin über eine starke Bilanz und ein starkes EBIDTA, um die Kapitalaufwendungen des Unternehmens und die Wachstumsinitiativen in allen Minen zu tragen, und wir arbeiten weiter an der Verbesserung des Werts je Aktie für alle Aktionäre. Auf der Grundlage unseres derzeitigen Budgetierungsprozesses und des aktuell starken Metallpreisumfelds könnte dieses Szenario eine attraktive Dividendenpolitik unterstützen."

In der folgenden Tabelle sind ausgewählte Finanz- und Betriebsdaten für die drei Monate zum 30. Juni 2021 ausgewiesen:

Aus den MDA ausgewählte Finanzergebnisse Drei Monate zum Sechs Monate zum (In Tausend US-Dollar, außer Beträge je Aktie und Investitionskosten, konsolidierte Werte, sofern nicht anders angegeben) 30. Juni 2021 30. Juni 2020 30. Juni 2021 30. Juni 2020 Betriebsergebnisse Erz aufbereitet/ gemahlene Tonnen 787.534 511.485 1.561.955 1.252.183 Silber, produzierte Unzen (in Tsd.) 954 572 1.915 1.520 Kupfer, produzierte Pfund (in Tsd.) 9.535 9.708 17.430 21.483 Blei, produzierte Pfund (in Tsd.) 7.960 6.406 16.964 15.485 Zink, produzierte Pfund (in Tsd.) 21.133 13.741 45.256 35.387 Gold, produzierte Unzen 2.812 2.762 5.448 6.419 Kupferäquivalent, produzierte Pfund (in Tsd.)1 24.786 22.743 50.157 54.016 Zinkäquivalent, produzierte Pfund (in Tsd.)1 81.114 61.353 160.750 146.032 Silberäquivalent, produzierte Unzen (in Tsd.)1 4.043 3.297 7.778 8.028 Investitionskosten je verarbeitete Tonne 46,54 34,26 47,04 41,62 Umsatzkosten je AgEqOz 9,91 6,93 10,66 8,11 Investitionskosten je AgEqOz2 9,17 6,87 10,06 7,79 AISC je AgEqOz2 18,48 12,29 19,04 13,71 Umsatzkosten je CuEqLb2 1,62 1,00 1,65 1,21 Investitionskosten je CuEqLb2 1,49 1,00 1,56 1,16 AISC je CuEqLb2 3,01 1,78 2,95 2,04 Umsatzkosten je ZnEqLb2 0,50 0,37 0,52 0,45 Investitionskosten je ZnEqLb2 0,46 0,37 0,49 0,43 AISC je ZnEqLb2 0,92 0,66 0,92 0,75 Investitionskosten je ZnEqLb (Yauricocha)2 0,43 0,34 0,45 0,39 AISC je ZnEqLb (Yauricocha)2 0,79 0,67 0,82 0,76 Investitionskosten je CuEqLb (Yauricocha)2 1,41 0,91 1,45 1,06 AISC je CuEqLb (Yauricocha)2 2,57 1,80 2,62 2,05 Investitionskosten je CuEqLb (Bolivar)2 1,17 1,02 1,38 1,09 AISC je CuEqLb (Bolivar)2 3,27 1,60 3,09 1,73 Investitionskosten je AgEqOz (Cusi)2 21,67 18,66 20,15 21,53 AISC je AgEqOz (Cusi)2 35,73 26,25 32,92 28,96 Finanzergebnisse Umsätze 79.449 41.901 149.073 97.459 Bereinigtes EBITDA2 37.689 12.595 62.958 28.669 Operativer Cashflow vor Änderungen des Betriebskapitals 35.848 13.184 61.474 28.894 Bereinigter den Aktionären zurechenbarer Reingewinn (Verlust)2 12.681 1.344 17.064 2.554 Den Aktionären zurechenbarer Reingewinn (Verlust) 9.084 154 12.168 (1.715 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 76.102 40.743 76.102 40.743 Betriebskapital 62.291 49.351 62.291 49.351

(1) Silberäquivalente Unzen und kupfer- sowie zinkäquivalente Pfund für das 2. Quartal 2021 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 26,88 $/oz Ag, 4,37 $/lb Cu, 1,34 $/lb Zn, 0,97 $/lb Pb, 1.818 $/oz Au. Silberäquivalente Unzen und kupfer- sowie zinkäquivalente Pfund für das 2. Quartal 2020 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 16,59 $/oz Ag, 2,40 $/lb Cu, 0,89 $/lb Zn, 0,76 $/lb Pb, 1.722 $/oz Au. Silberäquivalente Unzen und kupfer- sowie zinkäquivalente Pfund für den 6. Monat 2021 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 26,62 $/oz Ag, 4,13 $/lb Cu, 1,29 $/lb Zn, 0,94 $/lb Pb, 1.798 $/oz Au. Silberäquivalente Unzen und kupfer- sowie zinkäquivalente Pfund für den 6. Monat 2020 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 16,58 $/oz Ag, 2,46 $/lb Cu, 0,91 $/lb Zn, 0,78 $/lb Pb, 1.654 $/oz Au. (2) Dies ist keine IFRS-konforme Leistungskennzahl. Bitte beachten Sie den Abschnitt "Non-IFRS Performance Measure" in der Erörterung und den Analysen der Geschäftsleitung (MD&A).

Der folgenden Tabelle sind Angaben zu den durchschnittlich realisierten Metallpreisen für die drei Monate zum 30. Juni 2021 gegenüber dem 30. Juni 2020 zu entnehmen:

Durchschnittlich realisierte Metallpreise (In US-Dollar) Q2 2021 Q2 2020 Anstieg Silber ($/oz) 26,80 16,59 62 Kupfer ($/lb) 4,37 2,40 82 Blei ($/lb) 0,97 0,76 28 Zink ($/lb) 1,34 0,89 51 Gold ($/oz) 1,818 1,722 6

Finanzielle Highlights des 2. Quartals 2021

Umsatzerlöse aus Metallverkäufen von 69,6 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2021, ein Anstieg um 25 gegenüber 55,6 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2020. Die Umsatzsteigerung beruhte größtenteils auf dem Anstieg der realisierten Metallpreise, der den Rückgang der Metallverkäufe außer bei Zink und Blei mehr als ausglich.

In der Mine Yauricocha beliefen sich die Umsatzkosten je zahlbares Pfund Kupferäquivalent auf 1,53 USD (2. Quartal 2020 0,94 USD), die Investitionskosten je zahlbares Pfund Kupferäquivalent auf 1,41 USD (2. Quartal 2020 0,91 USD) und die AISC je zahlbares Pfund Kupferäquivalent auf 2,57 USD (2. Quartal 2020 1,80 USD). Die Einzelkosten stiegen während des 2. Quartals 2021, da der Anstieg um 5% der zahlbaren Pfund Kupferäquivalent die im 2. Quartal 2021 gestiegenen Produktionskosten nicht ausgleichen konnten. Man beachte hier, dass die Kosten für das 2. Quartal 2020 aufgrund von fehlenden unterirdischen Erschließungsarbeiten gesunken waren, da aufgrund der COVID-19-Pandemie weniger Arbeitskräfte vor Ort verfügbar waren. Die AISC je zahlbares Pfund Kupferäquivalent stiegen ebenso aufgrund eines deutlichen Anstiegs der tragenden Kapitalausgaben im 2. Quartal 2021 gegenüber dem 2. Quartal 2020 an, als das Unternehmen seine Kapitalprojekte zur Sicherung der Liquidität kürzen bzw. zurückstellen musste.

In der Mine Bolivar beliefen sich die Umsatzkosten je zahlbares Pfund Kupferäquivalent auf 1,33 USD (2. Quartal 2020 1,01 USD), die Investitionskosten je zahlbares Pfund Kupferäquivalent auf 1,17 USD (2. Quartal 2020 1,02 USD) und die AISC je zahlbares Pfund Kupferäquivalent auf 3,27 USD (2. Quartal 2020 1,60 USD) für das 2. Quartal 2021. Die Kosten stiegen im Zuge der Hochfahrphase der Erschließungsaktivitäten in der Mine. Die Einzelkosten wurden ebenso durch den 15-%-igen Anstieg der zahlbaren Pfund Kupferäquivalent während des 2. Quartals 2021 im Vergleich zum 2. Quartal 2020 beeinflusst. Und auch die ASIC je zahlbares Pfund Kupferäquivalent wurden durch den Anstieg der Aufbereitungs- und Raffinationskosten und die höheren Unterhaltungskosten im Quartal beeinflusst.

In Cusi beliefen sich die Umsatzkosten je zahlbare Unze Silberäquivalent auf 21,90 USD (2. Quartal 2020 16,33 USD), die Investitionskosten je zahlbare Unze Silberäquivalent auf 21,67 USD (2. Quartal 2020 18,66 USD) und die AISC je zahlbare Unze Silberäquivalent auf 35,73 USD (2. Quartal 2020 26,25 USD) für das 2. Quartal 2021.

Das bereinigte EBITDA(1) in Höhe von 37,7 Mio. USD im 2. Quartal 2021 stieg im Vergleich zu 12,6 Mio. USD im 2. Quartal 2020 um 173 %.

Der den Aktionären zurechenbare Nettoertrag für das 2. Quartal 2021 belief sich auf 9,1 Mio. USD (2. Quartal 2020: 0,2 Mio. USD) bzw. 0,06 USD je Aktie (unverwässert und verwässert) (2. Quartal 2020: 0,00 USD).

Bereinigter, den Aktionären zurechenbarer Nettoertrag(1) von 12,7 Mio. USD bzw. 0,08 USD je Aktie für das 2. Quartal 2021 im Vergleich zum bereinigten Nettoertrag von 1,3 Mio. USD bzw. 0,01 USD je Aktie für das 2. Quartal 2020.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Betriebskapitalbewegungen in Höhe von 35,8 Mio. USD im 2. Quartal 2021 stieg gegenüber 13,2 Mio. USD im 2. Quartal 2020. Der Anstieg war auf den höheren in dem Quartal erzielten Konzernumsatz zurückzuführen, der sich aus höheren realisierten Metallpreisen ergab.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente von 76,1 Mio. USD und ein Betriebskapital von 62,3 Mio. USD am 30. Juni 2021, verglichen mit 71,5 Mio. USD bzw. 70,9 Mio. USD Ende 2020. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente stiegen im 2. Quartal 2021, da aus Betriebstätigkeiten hervorgegangene Zahlungsmittel in Höhe von 46,6 Mio. USD teilweise eingesetzt wurden, um Investitionen in Höhe von 34,1 Mio. USD zu tätigen, Schulden in Höhe von 6,2 Mio. USD zu tilgen und Zinszahlungen von 1,7 Mio. USD zu leisten.

(1) Hierbei handelt es sich um ein "Non-IFRS Performance Measure" (Nicht IFRS-konforme Leistungskennzahl). Siehe Abschnitt "Non-IFRS Performance Measures" im MD&A.

Explorations-Update

Peru:

Im zweiten Quartal wurde die Oberflächenexplorationsbohrung im Triada-Kupfer-Porphyr (1.033 Meter) abgeschlossen, womit eine Bohrung von insgesamt 1.479 Metern Tiefe für das Jahr erzielt wurde. Zudem wurde die Bohrung in den Kilkasca-Zonen (697 Meter) vollendet, die eine Gesamttiefe von 921 Metern für das Jahr 2021 erreicht hat.

Die unterirdische Exploration wurde im 2. Quartal 2021 mit dem Ziel fortgesetzt, die im Jahr 2020 und der ersten Hälfte von 2021 erschöpften Mineralressourcen zu ersetzen und zu erhöhen. Bohrungen von etwa 4.976 Metern wurden in den Minen Esperanza North, Cachi-cachi und Cuerpos Chicos mit hohem Gehalt durchgeführt.

Mexiko:

Bolivar

In der Mine Bolivar erfolgten im 2. Quartal 2021 Bohrungen von 11.377 Metern in den Zonen Bolivar West, Bolivar North-West, La Montura und Cieneguita, bei denen man auf Skarnabschnitte mit Mineralisierung stieß. Außerdem erfolgten Infill-Bohrungen von 2.490 Metern in der Bolivar West-Zone und 2.852 Metern in El Gallo Inferior.

Cusi

Im 2. Quartal 2021 führte das Unternehmen Infill-Bohrungen von 6.518 Metern zur Unterstützung der Entwicklung der Santa Rosa de Lima-Ader und von NE Trend durch. Außerdem wurden Oberflächenbohrungen von 2.020 Metern zur Unterstützung der "San Juan-Ader"-Exploration und der "Gallo-Ader" durchgeführt.

COVID-19-Update

Der Schutz unserer Mitarbeiter und der Gemeinschaften, in denen vor tätig sind, ist für uns von größter Bedeutung. Die COVID-19-Situation in Peru und Mexiko bleibt ernst und ist ein wichtiger Faktor für unseren täglichen Betrieb. Das Unternehmen ergreift weiterhin proaktive und reaktive Abhilfemaßnahmen und hält sich an strikte Gesundheitsprotokolle, um mögliche Auswirkungen von COVID-19 zu minimieren.

Die Pandemie hat sich insofern auf die Geschäftstätigkeit ausgewirkt, als wir die Beschränkungen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit befolgen. Tests und Quarantäne haben geholfen, Infizierungen zu erkennen und aus den Minen fernzuhalten. Infolgedessen verfügen wir jedoch über reduzierte Arbeitskräfte, was zu laufenden und anhaltenden Problemen im Betrieb führt, da das Unternehmen nicht effizient arbeiten kann. Zu diesen Problemen zählen unter anderem Verzögerungen bei Kapitalaufwendungen, der Minenentwicklung und der Vorbereitung von Gebieten für den Abbau, der Wartung und dem Ersatz von Ausrüstungen, der Personalbesetzung, der spezialisierten technischen Überwachung und dem Explorationsbohren.

Die Impfkampagnen der peruanischen und mexikanischen Regierung bringen die Impfstoffe zur Bevölkerung in unseren Einflussgebieten, beginnend bei den Menschen mit dem höchsten Risiko. Die Situation ist noch nicht unter Kontrolle und bleibt ein erhebliches Risiko für unsere Angestellten, Gemeinschaften und unser Geschäft. Das Unternehmen setzt sich proaktiv mit den lokalen Behörden dafür ein, diese Bemühungen zu intensivieren und das Impfen in der Nähe unserer Betriebe zu erleichtern.

Überarbeitete Prognose

Die Produktions- und Finanzergebnisse des Unternehmens in der ersten Hälfte 2021 wurden durch COVID-10 und betriebliche Herausforderungen beeinflusst. Einige der Probleme im Zusammenhang mit COVID-19 bleiben weiter bestehen oder wirken sich noch aus vorherigen Quartalen auf aktuelle Tätigkeiten aus. Zu den direkten Auswirkungen zählten, dass weniger Arbeitskräfte zur Verfügung standen und zusätzliche Kosten in Bezug auf die Handhabung und Prävention von COVID-19 anfielen. Zu den sich fortsetzenden Auswirkungen gehören Verzögerungen bei der Minenentwicklung, weshalb die Produktion gezwungenermaßen von Gebieten mit geringerem Gehalt und höheren Tonnagen stammt, um die Durchsatzziele zu erreichen.

Als betriebliche Herausforderungen präsentieren sich unter anderem die Genehmigung von Verzögerungen in Yauricocha, höhere Aufbereitungskosten aufgrund von Preisbeteiligungsklauseln von Abnehmern, überdurchschnittlich große Wasserströme mit hohen Temperaturen in geplanten Abbaugebieten in Cusi. Zudem wurden die Einheitskosten durch die indirekten Fixkosten negativ beeinflusst, die trotz der verringerten Produktion anfallen mussten.

Die Geschäftsführung ist überzeugt, dass es sich hierbei um vorübergehende Probleme handelt, die die Ergebnisse des Unternehmens mittel- bis langfristig nicht beeinflussen werden. Es werden angemessene Maßnahmen getroffen, um die volle Betriebseffizienz wiederzuerlangen, während die vorhandenen Risiken in Bezug auf COVID-19 weiter kontrolliert werden.

Das Unternehmen hat die Auswirkungen dieser Rückschläge geprüft und seine Prognosen für die Produktion, Kosten und EBITDA für 2021 nach unten korrigiert, wie den Zahlen im Folgenden zu entnehmen ist. Die Produktion von Kupferäquivalenten wird nun voraussichtlich zwischen 110 und 115 Millionen Pfund liegen, wie in der folgenden Tabelle zusammengefasst wird:

Produktion Überarbeitete Prognose 2021 Ursprüngliche Prognose Niedrig Hoch Niedrig Hoch Silber (oz in Tsd.) 3.700 4.000 4.298 4.628 Kupfer (lbs in Tsd.) 36.500 39.000 44.090 48.380 Blei (lbs in Tsd.) 30.500 33.000 31.871 34.322 Zink (lbs in Tsd.) 76.500 84.000 101.409 109.240 Gold (oz) 10.500 11.000 10.691 11.720 Pfund Kupferäquivalent (in Tsd.) (1) 110.000 115.000 129.988 141.018 Unzen Silberäquivalent (in Tsd.) (1) 13.500 14.500 16.126 17.494

(1) Die Prognose für 2021 der Metalläquivalente wurde unter Verwendung der folgenden Preise berechnet: 25,15 $/oz Ag, 3,12 $/lb Cu, 1,09 $/lb Zn, 0,90 $/lb Pb und 1.936 $/oz Au.

In der folgenden Tabelle werden die Spannen für die Äquivalentproduktion, Investitionskosten und AISC für jeden Standort zusammengefasst:

Produktionsspanne der Äquivalente(1) Spanne der Investitionskosten Spanne der AISC(2) Mine je CuEqLb bzw. AgEqOz je CuEqLb bzw. AgEqOz Überarbeitete Prognose für 2021 Yauricocha Kupfer Eq Lbs (in Tsd.) 67.000 69.000 $1,20 $1,25 $2,50 $2,60 Bolivar Kupfer Eq Lbs (in Tsd.) 31.000 33.000 $1,32 $1,40 $2,60 2,74 Cusi Silber Eq Oz (in Tsd.) 1.270 1.400 $16,40 $17,90 $26,00 $28,00 Ursprüngliche Prognose Yauricocha Kupfer Eq Lbs (in Tsd.) 79.300 85.600 $0,96 $1,03 $1,89 $1,98 Bolivar Kupfer Eq Lbs (in Tsd.) 37.500 41.500 $1,00 $1,07 $1,92 $2,05 Cusi Silber Eq Oz (in Tsd.) 1.650 1.725 $13,37 $14,08 $21,43 $22,46

(1) Die Prognose für 2021 der Metalläquivalente wurde unter Verwendung der folgenden Preise berechnet: 25,15 $/oz Ag, 3,12 $/lb Cu, 1,09 $/lb Zn, 0,90 $/lb Pb und 1.936 $/oz Au. (2) AISC beinhalten Aufbereitungs- und Raffinationskosten, Veräußerungskosten, G&A-Kosten sowie Kapitalaufwendungen zur Unterhaltung

Auf der Grundlage der neuen prognostizierten Spannen für Produktion und Kosten hat die Geschäftsführung ihre EBITDA-Prognose überarbeitet, die nun eine Spanne von 130 bis 140 Millionen US-Dollar vorsieht, wie der folgenden Tabelle entnommen werden kann:

Überarbeitete Prognose für 2021 Ursprüngliche Prognose EBITDA-Spanne ($ in Tsd.) (1) (2) EBITDA-Spanne ($ in Tsd.) (1) Mine Niedrig Hoch Niedrig Hoch Yauricocha 87.000 91.000 93.400 100.200 Bolivar 44.000 48.000 47.200 54.500 Cusi 4.000 6.000 19.100 20.000 Corporate (5.000) (5.000) (4.700) (4.700) Insgesamt 130.000 140.000 155.000 170.000

(1) Die Berechnung erfolgte unter Verwendung der folgenden Preisschätzungen der Analysten: 26,24 $/oz Ag, 4,13 $/lb Cu, 1,26 $/lb Zn, 0,94 $/lb Pb und 1.812 $/oz Au. (2) Bei Kassakursen von 25,53 $/oz, 4,35 $/lb, 1,35 $/lb Zn, 1,11 $/lb Blei und 1.811 $/oz Au für die zweite Jahreshälfte wird das jährliche EBITDA voraussichtlich in einem Bereich von 134 Mio. bis 144 Mio. US-Dollar liegen.

Überarbeitete Prognose für Kapitalaufwendungen

Im April 2021 verkündete das Unternehmen seinen Plan, in den Bau einer Eisenerz-Verarbeitungsanlage an seinem Minenstandort Bolivar zu investieren, um ein Eisenerzkonzentrat herzustellen. Nach der Annahme dieses Projekts korrigiert die Geschäftsführung nun die Prognose für Kapitalaufwendungen für das Jahr von 78 Mio. US-Dollar auf 100 Mio. US-Dollar. Dieses zusätzliche Wachstumskapital wird voraussichtlich unmittelbare Vorteile in Form von zusätzlichen Umsätzen mit sich bringen und die Tailing-Ablagerung sowie damit verbundene Kosten senken.

Die Geschäftsführung wird die COVID-19-Situation und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Metallpreise weiter überwachen und gegebenenfalls weitere Updates bereitstellen.

Beträge in Mio. US-Dollar Überarbeitete Prognose für 2021 für Kapitalaufwendungen Unterhalt Wachstum Insgesamt Yauricocha 26 20 46 Bolivar 12 30 42 Cusi 6 5 11 Greenfield-Exploration 1 1 Gesamtkapitalaufwendungen 44 56 100

Update zum strategischen Bewertungsverfahren

Das Unternehmen baut auf einem starken Fundament auf mit einer soliden Marktbewertung und Rendite für seine Aktionäre. Trotz aktueller Herausforderungen profitiert das Unternehmen von einem starken EBITDA-Ergebnis zu derzeitigen Metallpreisen und einer robusten finanziellen Situation, um einen Mehrwert in der Zukunft zu schaffen. Es verfügt aktuell über attraktive verfolgbare organische Wachstumschancen, insbesondere in Bolivar und Yauricocha, sowie ein großes Grundstückspaket sowohl in der Nähe von Minen als auch weiter draußen für mehr Wachstum in der Zukunft.

Es handelt sich um einen laufenden Prozess, in dem alle Optionen geprüft werden. In den kommenden Wochen können wir ausführlicher über den Prozess berichten.

Telefonkonferenz und Webcast

Die Geschäftsführung von Sierra Metals wird am Dienstag, den 10. August 2021 um 10:30 Uhr (EDT) die Finanz- und Betriebsergebnisse des Unternehmens für die drei Monate zum 30. Juni 2021 im Rahmen einer Telefonkonferenz erörtern.

Webcast:

Ein Live-Audio-Webcast der Sitzung wird auf der Website des Unternehmens verfügbar sein:

https://event.on24.com/wcc/r/3193745/DC7EA7F3C83E666235B780E1DAD14D0A

Der Webcast wird zusammen mit den entsprechenden Präsentationsfolien 180 Tage lang auf www.sierrametals.com abrufbar sein.

Telefoneinwahl:

Benutzen Sie bitte den nachstehenden Link, um sich für diese Telefonkonferenz anzumelden. Nach der Anmeldung erhalten Sie per E-Mail eine Bestätigung mit Einwahlinformationen sowie Ihre persönlichen Einwahlcodes. Zudem werden vor der Telefonkonferenz Erinnerungen an die registrierten Teilnehmer verschickt. Sollten Sie bei der Anmeldung Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich bitte an die Rufnummer (888) 869-1189 bzw. (706) 643-5902 für zusätzliche Unterstützung.

Die Anmeldung ist während der gesamten Dauer der Live-Telefonkonferenz möglich. Um zu gewährleisten, dass Sie während der gesamten Telefonkonferenz verbunden sind, empfehlen wir Ihnen jedoch, sich einen Tag im Voraus oder mindestens 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz zu registrieren.

Link zur Anmeldung für die Telefonkonferenz:

http://www.directeventreg.com/registration/event/7308198

Sachkundige Personen

Américo Zuzunaga, FAusIMM CP (Bergbauingenieur) und Vice President of Corporate Planning, ist eine Sachkundige Person (Qualified Person) im Sinne des National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches Bergbauunternehmen, das Edel- und Basismetalle in seiner polymetallischen Mine Yauricocha in Peru sowie in den Minen Bolivar und Cusi in Mexiko erschließt und produziert. Das Unternehmen konzentriert sich auf Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte kürzlich mehrere neue signifikante Entdeckungen und verfügt über zahlreiche weitere vielversprechende Explorationsmöglichkeiten auf Brachflächen aller drei Minen in Peru und Mexiko in geringer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auch auf allen Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorations- und Wachstumspotenzial für Mineralressourcen bieten.

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Toronto Stock Exchange und der Börse in Lima (Bolsa de Valores de Lima) unter dem Symbol "SMT" und an der NYSE American Exchange unter dem Symbol "SMTS" gehandelt.

Weitere Informationen über Sierra Metals finden Sie unter www.sierrametals.com

Folgen Sie den aktuellen Meldungen zur Unternehmensentwicklung:

Web: www.sierrametals.com Twitter: sierrametals Facebook: SierraMetalsInc LinkedIn: Sierra Metals Inc Instagram: sierrametals

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des kanadischen und US-amerikanischen Wertpapierrechts in Bezug auf das Unternehmen (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen"). Die zukunftsgerichteten Informationen umfassen unter anderem Aussagen im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, einschließlich der erwarteten Entwicklungen in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens in künftigen Zeiträumen, der geplanten Explorationstätigkeiten des Unternehmens, der Verfügbarkeit angemessener Finanzmittel des Unternehmens und sonstiger Ereignisse oder Bedingungen, die in der Zukunft eintreten können. Auch Aussagen hinsichtlich der Schätzungen von Mineralreserven und -ressourcen können insofern als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, als sie Schätzungen der Mineralisierungen umfassen, die zu Tage treten werden, falls und wenn die Konzessionsgebiete erschlossen oder weiter erschlossen werden. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen künftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bezifferbarer Beträge und Annahmen der Geschäftsleitung basieren. Aussagen, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Zielsetzungen, Annahmen oder künftige Ereignisse oder Leistungen (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Begriffen oder Ausdrücken wie "erwartet", "geht davon aus", "plant", "voraussichtlich", "schätzt", "nimmt an", "beabsichtigt", "Strategie", "Ziele", "Potenzial" oder entsprechender Variationen oder von Aussagen, dass bestimmte Ereignisse eintreten, Maßnahmen ergriffen bzw. Ergebnisse erzielt werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder deren Verneinung und vergleichbare Ausdrücke) zum Ausdruck bringen oder andeuten, sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Informationen darstellen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Informationen abweichen, einschließlich jeglicher unter der Überschrift "Risk Factors" in unserem jährlichen Informationsblatt (Annual Information Form) vom 30. März 2021 beschriebenen Risiken im Hinblick auf das am 31. Dezember 2020 beendete Jahr sowie sonstige Risiken, die in den Berichten des Unternehmens an die kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und die U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") aufgeführt sind. Diese Unterlagen sind unter www.sedar.com bzw. www.sec.gov verfügbar.

Diese Auflistung von Faktoren, die zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens beeinflussen können, ist nicht erschöpfend. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören auch Aussagen über die Zukunft, und diese sind naturgemäß ungewiss. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder andere künftige Ereignisse oder Bedingungen können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren maßgeblich von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Die Aussagen des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, basieren auf Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210810005918/de/

Contacts:

Mike McAllister

V.P., Investor Relations

Sierra Metals Inc.

+1 (416) 366-7777

E-Mail: info@sierrametals.com



Ed Guimaraes

CFO

Sierra Metals Inc.

+1(416) 366-7777



Luis Marchese

CEO

Sierra Metals Inc.

+1(416) 366-7777