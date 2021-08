San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Digital Adoption Leader hebt die Erfolge des Jahres 2021 hervor, darunter eine Series-D-Finanzierung, Anerkennung durch führende Analystenfirmen und Branchenauszeichnungen, strategische Partnerschaften, Kundengewinne und mehrWhatfix, ein führendes Unternehmen im Bereich Digital Adoption Solutions ("DAS"), gab heute die Übernahme von Nittio Learn, einem Lernmanagementsystem, inmitten eines bahnbrechenden Quartals bekannt.Die Akquisition wird die Fähigkeit des Unternehmens zur Anwendungsschulung verbessern, indem das Lernen personalisierter, anpassungsfähiger und reichhaltiger wird. Das Toolset von Nittio Learn - einschließlich zusätzlicher Inhaltsoptionen, Beurteilungsfunktionen und der Zuweisung von Schulungskursen - ist eine natürliche Ergänzung zu Whatfix und macht es zu einer umfassenden Plattform für die digitale Einführung in Unternehmen. Neue Lernende werden nun eine drastisch reduzierte Anlaufzeit für das Lernen erleben, was der Kernwert von Whatfix ist."Die Umstellung der Unternehmen auf Homeoffice im letzten Jahr hat die Bedeutung der Akzeptanz der Unternehmenstechnologie durch die Mitarbeiter noch verstärkt, da immer mehr Mitarbeiter ausschließlich über Software mit ihrem Arbeitsplatz verbunden sind", so Khadim Batti, CEO und Mitbegründer von Whatfix. "Wir freuen uns, dass wir Nittio Learn auf unserer Reise mit ins Boot holen konnten, um unseren Kunden alle notwendigen Tools für die Durchführung einer solch massiven digitalen Transformation zur Verfügung zu stellen. Wir entwickeln Digital Adoption gemeinsam mit unseren Kunden ständig weiter, während wir wachsen und im nächsten Jahr und darüber hinaus in neue Märkte expandieren."Diese Übernahme folgt auf das bisher erfolgreichste Quartal von Whatfix, das in den letzten beiden aufeinander folgenden Quartalen ein Wachstum von 100 % im Jahresvergleich verzeichnete. Zu den weiteren Meilensteinen gehören der Abschluss neuer Partnerschaften und Unternehmenskunden, die Sicherung der Serie-D-Finanzierung, die Anerkennung durch führende Analystenfirmen und der Gewinn mehrerer Branchenauszeichnungen."Wir freuen uns, dass wir die branchenführende Lösung von Whatfix für die digitale Anpassung um das Wertangebot von Nittio Learn erweitern können", so Gagandeep Josan, CEO und Mitbegründer von Nittio Learn. "Nittio Learn unterstützt Learning & Development-Teams bei der Entwicklung von Lernerfahrungen, die die Durchlauf- und Einführungszeiten für die digitalen Mitarbeiter von heute verkürzen. Whatfix, dessen Schwerpunkt darauf liegt, Kunden bei der Bewältigung komplexer Technologien zu helfen, passt perfekt zu unserem Produkt und unserem Team."Nittio Learn wird von Südasiens größten E-Commerce- und Einzelhandelsunternehmen für die Schulung ihrer Mitarbeiter eingesetzt. Die Mitbegründer Gagandeep und Aravindan sind zusammen mit ihrem Team zu Whatfix gestoßen und bringen ihr umfangreiches Fachwissen im Bereich des Lernens ein.Die jüngste 90-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde der Serie D unter der Leitung des SoftBank Vision Fund 2 verdeutlichte auch, dass die Bewertung von Whatfix innerhalb von 15 Monaten um das Dreifache gestiegen ist, ebenso wie der Umsatz und die Zahl der Mitarbeiter in den letzten zwei Jahren um das Dreifache. Mit der Eröffnung von drei neuen Büros im Vereinigten Königreich, in Deutschland und in Australien beschäftigt Whatfix nun 500 Mitarbeiter in sechs Niederlassungen weltweit.Der Schwung ist in der Branche nicht unbemerkt geblieben. Whatfix hat sein Partnerprogramm in diesem Jahr um mehr als 8 Partner erweitert, eine strategische Partnerschaft mit Microsoft angekündigt und namhafte neue Kunden wie das Rote Kreuz Niederlande, Coca Cola Beverages Africa, Mr Price Group, Messer Americas, Grant Thornton und andere, darunter mehrere Fortune 500-Unternehmen, gewonnen.Prominente Branchenanalysten sind ebenfalls aufmerksam geworden und haben Whatfix in Berichten wie der Constellation ShortList for Digital Adoption Platforms 2021 erwähnt. Darüber hinaus hat Whatfix im Jahr 2021 bisher neun Auszeichnungen erhalten, mit denen die Leistungen des Unternehmens in den Bereichen Kundenzufriedenheit und Service sowie technologische Innovation gewürdigt wurden. Whatfix wurde als Globee Disruptor Company of the Year in der Kategorie Information Technology Cloud/SaaS ausgezeichnet und erhielt einen Stevies Gold Winner für seine Leistungen im Bereich Kundenzufriedenheit. Whatfix hat in den Sommer 2021-Berichten von G2 erneut 12 Leader-Badges in den Kategorien Digital Adoption Platforms und Customer Self-Service Sofware erhalten.Weitere Informationen über Whatfix finden Sie unter https://www.whatfix.com.Informationen zu WhatfixWhatfix ist eine Lösung zur Umstellung auf digitale Technologien (Digital Adoption Solution, "DAS"), die Anwendungstraining, Lernen und Support-Inhalte neu erfindet, indem sie kontextbezogene, interaktive, Echtzeit- und autonome Benutzerführung bereitstellt, die zusätzliche Akzeptanz und Produktivitätssteigerungen bewirkt. Whatfix steigert nachweislich die Produktivität der Mitarbeiter um 35 %, reduziert die Schulungszeit und -kosten um 60 % und die Anzahl der Support-Tickets von Mitarbeitern um 50 % und erhöht die Genauigkeit der Anwendungsdaten um 20 %. Whatfix hat Niederlassungen in San Jose, San Francisco, London, Melbourne, Sydney und Bengaluru.Pressekontakt:whatfix@luminapr.comOriginal-Content von: Whatfix, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155417/4991123