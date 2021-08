Am Dienstag legte die börsennotierte Kryptobörse Coinbase die Zahlen für das zweite Quartal 2021 vor.Coinbase gewährte Anlegern am Dienstag einen Blick in die Bücher. Demnach hat die Kryptobörse in den vergangenen drei Monaten ein EPS in Höhe von 6,42 US-Dollar verbuchen können. Experten hatten mit einem Gewinn je Aktie von 2,323 US-Dollar gerechnet. Im Vorquartal hatte Coinbase ein EPS in ...

