- NET ZERO Leaders Summit (Japan Business Conference 2021): Anmeldung ist noch möglich (kostenlos) https://www.jetro.go.jp/en/events/jbc/

Am 28. Juli hat der "NET ZERO Leaders Summit (Japan Business Conference 2021)" begonnen, eine Online-Veranstaltung, die vom japanischen Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie und der Japan External Trade Organization (JETRO) organisiert wurde, um Ihnen die Attraktivität des Investitionsumfelds in Japan und die Initiativen zum Erreichen von Netto-null-Emissionen vorzustellen.

Im Bereich für das Thema "Japan Technology Showcase" der virtuellen Veranstaltung stellten 54 Aussteller* ihre Technologien und Dienstleistungen anhand von PR-Videos und Dokumenten vor. Die Veranstaltung war voller Live-Interaktion zwischen den als Avatare dargestellten Teilnehmern. Bis zum 10. September können die Besucher weiterhin als Avatar die Videos und Dokumente an den einzelnen Ständen ansehen und individuelle Treffen mit den jeweiligen Ausstellern vereinbaren.

Einzelheiten zum NET ZERO Leaders Summit (Japan Business Conference 2021)

Der NET ZERO Leaders Summit (Japan Business Conference 2021) verfolgt das Ziel, die Attraktivität des japanischen Investitionsumfelds und die Bestrebungen zur Erreichung von Netto-null-Emissionen zu fördern.

Organisatoren Japanisches Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (Ministry of Economy, Trade and Industry, METI) Japanische Außenhandelsorganisation (Japan External Trade Organization, JETRO) Veranstaltungsdatum: Ab Mittwoch, 28. Juli 2021, online *Die virtuelle Plattform wird vom 28. Juli um 10:00 Uhr bis am 10. September um 23:59 Uhr (JST) zugänglich sein

Überblick über die Veranstaltung: "Auditorium" Hauptprogramm von führenden Persönlichkeiten aus aller Welt *Verfügbar ab 11. August um 15:00 Uhr (JST) Podiumsdiskussion zwischen 15 aktuellen Wirtschaftsführern zum Thema Netto-null-Trends Veranstaltungsreihe der JETRO-Niederlassungen im Ausland Findet ab dem 11. August (JST) nacheinander statt

"Japan Technology Showcase"

54 Unternehmen und lokale Regierungsbehörden, die fortschrittliche japanische Technologien und Dienstleistungen anbieten, präsentieren sich an unserem virtuellen Veranstaltungsort mit PR-Ständen, um die Attraktivität des Investitionsumfelds in Japan vorzustellen

"Video Library"

Hier finden Sie Videos über die Attraktivität des japanischen Investitionsumfelds und die Umsetzung der CO2-Neutralität.

Kommunikation per Avatar

In unserem virtuellen Veranstaltungsort können die Teilnehmer Avatare verwenden, um in Echtzeit mit Ausstellern und anderen Teilnehmern zu kommunizieren

Teilnahmegebühr: Kostenlos

