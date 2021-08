Insgesamt war es ein positiver Handelstag - Tech-Anleger hatten allerdings das Nachsehen. Mit moderatem Schwung haben in den USA der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 an ihren Rekordlauf vor dem Wochenende angeknüpft. Der Nasdaq 100 drehte im Handelsverlauf in die Verlustzone.Die Verabschiedung eines gewaltigen Infrastrukturpakets dürfte Anlass gewesen sein für die überwiegend freundliche Marktstimmung. Die zur Wochenmitte anstehenden Verbraucherpreisdaten im ...

