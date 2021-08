SITA, der führende IT-Anbieter in der Luftfahrtindustrie, und LiveAction, der Marktführer im Bereich Netzwerk-Performance-Management, gaben heute die Verfügbarkeit einer neuen Berichterstattungslösung bekannt, die Kunden vollständige Transparenz und Servicesicherheit bei WAN- und SD-WAN-Implementierungen bietet. Die SITA SDN Reporting Platform basiert auf LiveSP von LiveAction und ist Teil von SITA Service Management Assurance, einem branchenführenden Angebot für das Servicemanagement, das Kunden dabei unterstützt, den maximalen Nutzen aus den abonnierten Services von SITA zu ziehen.

LiveAction bietet über ein zentrales, übersichtliches Dashboard einen umfassenden Einblick in die Netzwerk- und Anwendungsperformance. Die Plattform vereinheitlicht Netzwerkdaten, indem sie verschiedene Netzwerk-Telemetriedaten erfasst, analysiert und in Berichten darstellt. So können Unternehmen die Netzwerk-, Anwendungs- und Endbenutzerperformance optimieren. Dies hilft den Teams für den Netzwerkbetrieb, die Transparenz über das gesamte hybride Netzwerk zu verbessern und die Netzwerknutzung, Anwendungsperformance, SD-WAN-Performance, COS-Informationen, Cloud-Traffic-Nutzung, Netzwerklatenz und vieles mehr nachzuverfolgen. LiveSP wurde für Dienstleistungsanbieter entwickelt und ermöglicht es SITA, eine verbesserte Transparenz für Kunden zu schaffen und Geschäftseinblicke für SITA Connect-Dienste zu bieten sichere, zuverlässige und flexible Netzwerkkonnektivitätslösungen, die den Passagieren auf der ganzen Welt ein immer besseres Erlebnis bieten.

"Die Partnerschaft mit LiveAction hat uns dabei geholfen, ein erstklassiges Servicemanagement-Angebot für Software-defined Networking (SDN) zu entwickeln, einschließlich der gemeinsamen Entwicklung einzigartiger Berichtsfunktionen, die unseren Kunden einen echten Mehrwert bieten", so Martin Smillie, Vice-President des Bereichs Communications and Data Exchange bei SITA. "Die Out-of-the-Box-Integration mit bestehenden SDN-Anbietern hat die Zeit bis zur Markteinführung mit einer zuverlässigen und umfassenden Lösung deutlich verkürzt."

Da viele große Airline-Kunden bereits in die Plattform eingebunden sind, wird SITA das Angebot mit der Integration von LiveAction LiveWire, einer Lösung zur Erfassung von Netzwerkpaketen, weiter ausbauen. Damit können die Kunden die Netzwerktransparenz und die Fehlerbehebung bei Anwendungen ausweiten und bei Bedarf eine tiefgreifende forensische Analyse durchführen.

"Die heutigen Netzwerke sind komplex und verändern sich schnell. Eine vollständige Transparenz der Netzwerk- und Anwendungsperformance ist entscheidend für die Bereitstellung hochleistungsfähiger Netzwerkdienste und die Möglichkeit, auftretende Probleme zu beheben", so Stephen Stuut, Chief Executive Officer bei LiveAction. "Wir freuen uns, mit SITA zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass die Kunden von SITA über eine erstklassige Konnektivität und Performance in den globalen Netzwerken verfügen. Dies war eine echte Teamleistung auf beiden Seiten."

Über SITA

SITA ist der IT-Dienstleister für die Luftfahrtindustrie und bietet Lösungen für Fluggesellschaften, Flughäfen, Flugzeuge und Regierungen an. Unsere Technologie ermöglicht einen nahtlosen, sicheren und nachhaltigen Flugverkehr. Weitere Informationen finden Sie unter www.sita.aero.

Über LiveAction

LiveAction bietet eine durchgängige Transparenz der Netzwerk- und Anwendungsperformance über eine einzige Benutzeroberfläche. Dies gibt Unternehmen die Gewissheit, dass das Netzwerk die Geschäftsanforderungen erfüllt, bietet IT-Administratoren volle Transparenz für eine bessere Entscheidungsfindung und senkt die Gesamtbetriebskosten. Durch die Vereinheitlichung und Vereinfachung der Erfassung, Korrelation und Darstellung von Netzwerk- und Anwendungsdaten ermöglicht LiveAction Netzwerkexperten die proaktive und schnelle Identifizierung, Fehlerbehebung und Lösung von Problemen in komplexen Netzwerken. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.liveaction.com.

