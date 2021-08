DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

MESSEBRANCHE - Das Messejahr 2021 droht noch katastrophaler zu werden als das Vorjahr. 2020 konnten immerhin bis Februar und im Sommer Messen stattfinden. Der Umsatz erreichte 30 Prozent vom Vorjahr. In diesem Jahr sind laut Auma bereits 70 Prozent aller für 2021 geplanten internationalen und nationalen physischen Messen in Deutschland abgesagt. Weitere 10 Prozent sind innerhalb 2021 verschoben. Bei den regionalen Messen gab es 58 Prozent Absagen, ebenfalls 10 Prozent wurden innerhalb des Jahres verschoben. Das hat gravierende Folgen für die Branche, die vor Corona einen Rekordumsatz von rund 4 Milliarden Euro erwirtschaftete. (Handelsblatt)

STARTUPS - Deutschland ist im internationalen Vergleich eines der Schlusslichter, was die Neugründung von Unternehmen betrifft. Das zeigt der aktuelle "Global Entrepreneurship Monitor" (GEM), den das RKW-Kompetenzzentrum zusammen mit der Leibniz-Universität Hannover für das Bundeswirtschaftsministerium erstellt hat. Die Ergebnisse der Umfragen unter insgesamt 136.000 Personen liegen dem Handelsblatt exklusiv vor. Sie zeigen: Unter den 43 untersuchten Ländern liegt Deutschland auf Platz 41 bei der Gründungsquote. Stand 2020 haben nur 4,8 Prozent der 18- bis 64-Jährigen innerhalb der vergangenen dreieinhalb Jahre ein Unternehmen gegründet oder sind dabei, das zu tun. Weniger gegründet wird nur in Italien und Polen. (Handelsblatt)

MUSIKINDUSTRIE - Die Deutsche Musikindustrie nimmt deutlich mehr ein. Nach einem 2020 im Zuge der ersten Phase der Corona-Pandemie eher verhaltenden Plus von 4,8 Prozent schlägt nach sechs Monaten in diesem Jahr ein deutlich stärkeres Ergebnis zu Buche: Um 12,4 Prozent ist der deutsche Markt für Musikaufnahmen bis Ende Juni im Vorjahresvergleich gewachsen, wie der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) am Dienstag mitteilte. 70,6 Prozent des Gesamtumsatzes von 903,8 Millionen Euro wurden aus dem Audiostreaming erwirtschaftet. Die Einkünfte über Dienste wie Spotify, Apple und Amazon Music oder Deezer stellen für die Labels seit einiger Zeit die bedeutendste Einnahmequelle dar. Der Bereich legte im Vergleich zur Vorjahresperiode um 19,9 Prozent zu. (FAZ)

