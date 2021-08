DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: 3U hält Kurs: Prognose bestätigt

Marburg (pta005/11.08.2021/07:00) - _ * Weiter planmäßiges organisches Wachstum in zentralen Geschäftsbereichen * Cloud Computing schließt Anfang Juli ersten Vertrag über Unternehmenskauf * Schwierige Beschaffungslage in der Bauwirtschaft, Segment SHK mit neuem Distributionszentrum für künftiges Wachstum gerüstet

Der Konzernumsatz der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) ist im ersten Halbjahr 2021 (H1 2021) gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 (H1 2020) plangemäß leicht zurückgegangen. Er erreichte EUR 27,34 Mio. und lag damit um 10,1 % unter dem Umsatz des Vorjahreszeitraums (H1 2020: EUR 30,41 Mio.). Das organische Wachstum in wichtigen operativen Bereichen kompensiert noch nicht das Ausscheiden von Geschäftsbereichen, die im Vorjahr veräußert worden waren. Im vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2020 waren der Windpark Lüdersdorf und die ClimaLevel Energiesysteme GmbH aus dem Konzernverbund ausgeschieden. Sie hatten im ersten Halbjahr des Vorjahrs zusammen noch Umsätze in Höhe von rund EUR 4,22 Mio. beigesteuert.

Im ersten Halbjahr 2021 wurden sonstige betriebliche Erträge in Höhe von EUR 2,86 Mio. erzielt. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahrszeitraum (H1 2020: EUR 1,11 Mio.) ist insbesondere auf den Vollzug des Verkaufs der nicht selbst genutzten Teile der Liegenschaft Adelebsen zurückzuführen. Obwohl sich der Materialaufwand im Vergleich zum Vorjahreszeitraum vermindert hat, führte der deutliche geringere Anteil der Umsätze aus dem Bereich Erneuerbare Energien zum Anstieg der Materialaufwandsquote (Materialaufwand in Prozent vom Umsatz) von 53,1% im ersten Halbjahr 2020 auf 55,2% in den erstens sechs Monaten 2021. Hier macht sich bemerkbar, dass die Einkaufspreise im gesamten Bausektor, und damit auch für unser SHK-Segment, insbesondere im zweiten Quartal stark gestiegen sind. Das relativ stärkere Wachstum des Segments ITK, dessen Geschäftsbereiche einen geringeren Materialeinstand haben, konnte diesen Effekt im ersten Halbjahr 2021 nicht kompensieren.

Am 30. Juni 2021 arbeiteten insgesamt 238 Personen im 3U Konzern (inkl. Vorstand, Aushilfen und Teilzeitkräfte) (30. Juni 2020: 233 Personen). Der Personalaufwand stieg folglich leicht auf EUR 6,49 Mio. (H1 2020: EUR 6,45 Mio.) und die Personalaufwands-quote (Personalaufwand in Prozent vom Umsatz) lag im ersten Halbjahr mit 23,8% höher als im Vergleichszeitraum (H1 2020: 21,2%). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erreichten EUR 4,29 Mio. (H1 2020: EUR 4,21 Mio.). Ihr Anteil am Umsatz lag mit 15,7% über dem Vorjahresniveau (H1 2020: 13,8%). Dies ist insbesondere auf erhöhte Aufwendungen im Zusammenhang mit Unternehmenskäufen im Bereich Cloud Computing zurückzuführen.

In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahrs 2021 wurde im Konzern ein EBITDA (Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern) in Höhe von EUR 4,59 Mio. erwirtschaftet (H1 2020: EUR Mio. 4,69 Mio.). Die EBITDA-Marge (EBITDA in Prozent vom Umsatz) im Verhältnis zu dem leicht niedrigeren Konzernumsatz stieg jedoch von 15,4% im Vorjahreszeitraum auf 16,8% im ersten Halbjahr 2021.

Im zweiten Quartal 2021 entstand ein geringfügig negatives Konzernergebnis von EUR -0,35 Mio. (Q2 2020: Konzernergebnis EUR -0,13 Mio.). Auf Sicht der ersten sechs Monate 2021 wurde ein positives Konzernergebnis von EUR 1,47 Mio. erwirtschaftet (H1 2020: EUR 0,74 Mio.), das entspricht einem Anstieg um 99,7%. Das Konzernergebnis pro Aktie beträgt EUR 0,04 (unverwässert und verwässert).

Segmentergebnisse Das Segment ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik) erreichte wie prognostiziert deutliches organisches Wachstum. Der Geschäftsbereich Telekommunikation verzeichnete auch gegenüber dem starken ersten Halbjahr 2020 weiter anziehendes Geschäft. In Summe legte das Segment ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik) um 19,9% auf EUR 10,83 Mio. (H1 2020: EUR 9,03 Mio.) zu. Insbesondere der Geschäftsbereich Cloud Computing konnte seinen Umsatz erneut um mehr als 45 % ausbauen. Der Anteil des Cloud Computing am Segmentumsatz stieg damit erstmals auf mehr als 40 % (H1 2020: mehr als ein Drittel).

Im Zuge der Maßnahmen gegen die COVID-19-Pandemie, insbesondere wegen der Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung, stieg die Nachfrage nach Telekommunikationsleistungen auch bei Privatpersonen im Geschäftsjahr 2020 deutlich an. Diese Sonderentwicklung setzte sich im ersten Halbjahr 2021 nicht fort. Der Umsatz im Bereich Voice Retail ging auf EUR 0,95 Mio. zurück und fiel damit auch leicht unter das Umsatzniveau des ersten Halbjahrs 2019 (H1 2020: EUR 1,19 Mio.; H1 2019: EUR 1,02 Mio.).

Demgegenüber setzten die beiden übrigen Bereiche, Voice Business und Data Center Services and Operation, ihr Umsatzwachstum weiter fort. Voice Business baute seine Position als stärkster Teilbereich auf 72,2 % weiter aus und steigerte seinen Umsatz um 11,9 % auf EUR 3,77 Mio. (H1 2020: EUR 3,37 Mio.).

Wachstumsbedingt gestiegene Personalaufwendungen und Kosten für die Vorbereitung und Abwicklung von Unternehmenszukäufen führen im Bereich Cloud Computing zu einer temporär schwächeren Ergebnisentwicklung. Die EBITDA-Marge in der weclapp SE ging von 35,0 % (H1 2020) auf 28,7 % (H1 2021) zurück.

Das Segment insgesamt verzeichnete eine leichte Ergebnisverbesserung. Im ersten Halbjahr 2021 wurde ein Segment-EBITDA in Höhe von EUR 2,55 Mio. erwirtschaftet (H1 2020: EUR 2,38 Mio.). Die EBITDA-Marge ging von 26,4% in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahrs 2020 auf 23,6% im ersten Halbjahr 2021 leicht zurück.

Mehrere Effekte führen zu den im Vergleich zum Vorjahreszeitraum niedrigeren Kennzahlen des Segments Erneuerbare Energien. So haben das Ausscheiden des Windparks Lüdersdorf sowie die geringere Vergütung für die Stromeinspeisung aus den Windkraftanlagen, die nicht mehr der EEG-Förderung unterliegen, zum Rückgang der Umsatzerlöse in diesem Segment beigetragen. Zudem war nach einem windschwachen ersten auch das zweite Quartal durch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum schwächere Sonneneinstrahlung gekennzeichnet, und der Windertrag fiel ebenfalls geringer aus, als gemäß dem langjährigen Mittelwert erwartet wurde.

War im starken ersten Halbjahr 2020 ein Segmentumsatz von EUR 5,48 Mio. erzielt worden, so lagen die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2021 bei EUR 3,12 Mio., ein Rückgang um 43,1 %. Trotz niedrigerer Abschreibungen nach Ausscheiden des Windparks Lüdersdorf, eines leicht verbesserten Finanzergebnisses und niedrigerer Steuern ging das Segmentergebnis auf EUR 0,37 Mio. zurück (H1 2020 EUR 1,55 Mio.). Der Umsatz im Segment SHK ging im ersten Halbjahr von EUR 16,11 Mio. (H1 2020) auf EUR 13,84 Mio. (H1 2021) zurück. Dies ist wesentlich auf das Ausscheiden der ClimaLevel Energiesysteme GmbH aus dem Konzernverbund im vierten Quartal 2020 zurückzuführen, die im ersten Halbjahr 2020 noch EUR 3,62 Mio. zum Segmentumsatz beitrug. Die fortgeführten Geschäftsbereiche, im Wesentlichen also der 3U Onlinehandel, verzeichneten ein organisches Wachstum um 10,8 %.

Das Geschäft im Segment SHK wird allerdings durch die in der gesamten Bauwirtschaft zu beobachtende Rohstoff- und Materialknappheit sowie den daraus resultierenden drastischen Preisanstieg für Rohstoffe und Komponenten beeinträchtigt. Dies betrifft nicht nur Fremd- sondern auch die Eigenmarkenprodukte. Der Umzug in das neue Distributionszentrum hat mit dazu beigetragen, dass Lieferungen des 3U Onlinehandels an die Kunden nach Kräften fortgeführt werden konnten, bereits im zweiten Quartal 2021 jedoch führten Lieferschwierigkeiten seitens der Hersteller dazu, dass sich die Bearbeitung eines spürbaren Anteils bestehender Aufträge verzögerte. Die Materialaufwandsquote im Segment SHK ist im ersten Halbjahr 2021 überwiegend aufgrund dieser externen Umstände erneut gestiegen, von 78,6% auf 79,9%.

Das EBITDA verbesserte sich dennoch von EUR -0,56 Mio. im Vorjahreszeitraum auf EUR -0,22 Mio. im ersten Halbjahr 2021. Der Personalaufwand war im ersten Halbjahr 2021 absolut und relativ rückläufig: Die Personalaufwandsquote (Personalaufwand in Prozent vom Umsatz) ging von 13,2 % (H1 2020) auf 10,2 % zurück. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Daraufhin entstand im ersten Halbjahr 2021 ein verbessertes, wenn auch erneut negatives Segmentergebnis (H1 2021: EUR -0,48 Mio.; H1 2020: EUR -0,80 Mio.).

Unter sonstige Aktivitäten wird im ersten Halbjahr 2021 ein Umsatz, insbesondere aus Managementleistungen von EUR 0,73 Mio. (H1 2020: EUR 1,00 Mio.) ausgewiesen. Sowohl der Personalaufwand als auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen aus den Sonstigen Aktivitäten/Überleitung lagen im ersten Halbjahr höher als im Vorjahreszeitraum. Für die Beschäftigten in der Holding wurden EUR 1,52 Mio. aufgewandt (H1 2020: EUR 1,48 Mio.). Der sonstige Aufwand belief sich in den Sonstigen Aktivitäten auf EUR 1,41 Mio. (H1 2020: EUR 1,34 Mio.). Es entstand ein EBITDA von EUR -0,18 Mio. (H1 2020: EUR -1,66 Mio.).

Finanzkennzahlen weiter auf gutem Niveau Der Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit belief sich in den ersten sechs Monaten auf EUR 2,61 Mio. (H1 2020: Mittezufluss EUR 0,91 Mio.). Aus der Investitionstätigkeit entstand ein Mittelabfluss in Höhe von EUR 0,70 Mio. (H1 2020: Mittelabfluss EUR 1,72 Mio.). Mittelzuflüssen aus dem Vollzug der Veräußerung der nicht selbst genutzten Teile der Liegenschaft Adelebsen standen im ersten Halbjahr 2021 Mittelabflüsse für den Abschluss des Baus des neuen Distributionszentrums in Koblenz sowie für die Errichtung einer Immobilie in Würzburg gegenüber.

