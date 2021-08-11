The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.08.2021
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.08.2021
ISIN Name
SE0013460375 XPECUNIA NORDIC AB
AU3FN0032181 A.N.Z. BKG GRP 2021 FLR
DE000DFK0C53 DZ BANK IS.A1465
US96950FAH73 WILLIAMS COMPA. 2021
DE0001143550 BUNDANL. KPS 15.8.21
US46625HJC51 JPMORGAN CHASE 2021
XS1664203699 WORLD BK 17/21 MTN
XS1664643746 B.A.T. CAP. 17/21 FLR MTN
XS1865632555 SWEDBANK 18/21 MTN
DE000DK0LBD1 DEKA NOK FESTZINS 17/21
DE000HLB34Q0 LB.HESS.THR.CARRARA08K/19
XS1891203546 WMG ACQUISITION 18/26REGS
DE000BLB35Y4 BAY.LDSBK.IS.16/21 VAR
US406216AZ40 HALLIBURTON 2021
US912828RC60 US TREASURY 2021
US9128284W72 US TREASURY 2021
DE000HSH30H9 HCOB IS 12/21
US912810EK08 US TREASURY 2021 15.08
US912833LE83 US TR.STRIPS08/15/2021INT
US912909AM02 US STEEL CORP 17/25
USN45780CZ97 ING BK NV 16/21 REGS
US67066GAD60 NVIDIA 2021
US780097BB64 NATWEST GROUP 16/UND.FLR
US88160RAE18 TESLA 2025 144A
DE000HLB0ZN5 LB.HESS.-THR.IS.08B/2013
USP3058XAK11 TRANSP.EN.A.T. 11/21 REGS
US25468PCN42 TWDC ENTERP.18 11/21 MTN
DE000HLB34S6 LB.HESS.THR.CARRARA08L/19
DE000LB1QC98 LBBW STUFENZINS 18/21
DE000LB2CLD6 LBBW NK STUFENZINS 19/21
US136385AR22 CDN NATURAL RES 11/21
USU98398AB38 XERIUM TECHN. 16/21 REGS
US097023AD79 BOEING CO. 2021
US294429AM71 EQUIFAX INC. 18/21
DE000BLB2HS4 BAY.LDSBK.OPF.13/21
USU8810LAA18 TESLA 17/25 REG.S
US292505AJ36 OVINTIV CANADA ULC 2021
AU3CB0239168 A.N.Z. BKG GRP 2021
US448579AD49 HYATT HOTELS 2021
USU82764AR97 SIRIXM RADIO 19/24 REGS
US084670BC16 BERKSHIRE HATHAWAY 11/21
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.08.2021
ISIN Name
SE0013460375 XPECUNIA NORDIC AB
AU3FN0032181 A.N.Z. BKG GRP 2021 FLR
DE000DFK0C53 DZ BANK IS.A1465
US96950FAH73 WILLIAMS COMPA. 2021
DE0001143550 BUNDANL. KPS 15.8.21
US46625HJC51 JPMORGAN CHASE 2021
XS1664203699 WORLD BK 17/21 MTN
XS1664643746 B.A.T. CAP. 17/21 FLR MTN
XS1865632555 SWEDBANK 18/21 MTN
DE000DK0LBD1 DEKA NOK FESTZINS 17/21
DE000HLB34Q0 LB.HESS.THR.CARRARA08K/19
XS1891203546 WMG ACQUISITION 18/26REGS
DE000BLB35Y4 BAY.LDSBK.IS.16/21 VAR
US406216AZ40 HALLIBURTON 2021
US912828RC60 US TREASURY 2021
US9128284W72 US TREASURY 2021
DE000HSH30H9 HCOB IS 12/21
US912810EK08 US TREASURY 2021 15.08
US912833LE83 US TR.STRIPS08/15/2021INT
US912909AM02 US STEEL CORP 17/25
USN45780CZ97 ING BK NV 16/21 REGS
US67066GAD60 NVIDIA 2021
US780097BB64 NATWEST GROUP 16/UND.FLR
US88160RAE18 TESLA 2025 144A
DE000HLB0ZN5 LB.HESS.-THR.IS.08B/2013
USP3058XAK11 TRANSP.EN.A.T. 11/21 REGS
US25468PCN42 TWDC ENTERP.18 11/21 MTN
DE000HLB34S6 LB.HESS.THR.CARRARA08L/19
DE000LB1QC98 LBBW STUFENZINS 18/21
DE000LB2CLD6 LBBW NK STUFENZINS 19/21
US136385AR22 CDN NATURAL RES 11/21
USU98398AB38 XERIUM TECHN. 16/21 REGS
US097023AD79 BOEING CO. 2021
US294429AM71 EQUIFAX INC. 18/21
DE000BLB2HS4 BAY.LDSBK.OPF.13/21
USU8810LAA18 TESLA 17/25 REG.S
US292505AJ36 OVINTIV CANADA ULC 2021
AU3CB0239168 A.N.Z. BKG GRP 2021
US448579AD49 HYATT HOTELS 2021
USU82764AR97 SIRIXM RADIO 19/24 REGS
US084670BC16 BERKSHIRE HATHAWAY 11/21
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