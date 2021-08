The following instruments on XETRA do have their first trading 11.08.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.08.2021Aktien1 US9264001028 Victoria's Secret & Co.2 LU2369833749 Ardagh Metal Packaging S.A.3 IT0005451213 Ulisse BioMed S.p.A.4 CA22888A1084 Cruz Battery Metals Corp.5 CA88103M2013 Terrace Energy Corp.Anleihen1 US0778FPAG48 Bell Canada2 US828807DP98 Simon Property Group L.P.3 US828807DQ71 Simon Property Group L.P.4 US097751BX80 Bombardier Inc.5 US031162DB37 Amgen Inc.6 US0778FPAH21 Bell Canada7 DE000DD5AXK1 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank8 US883556CK68 Thermo Fisher Scientific Inc.9 US031162CZ14 Amgen Inc.10 US031162DA53 Amgen Inc.11 US883556CL42 Thermo Fisher Scientific Inc.12 US91282CCQ24 United States of America13 USP0092AAG42 Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A.14 USP0092AAF68 Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A.15 US126650DR85 CVS Health Corp.16 US883556CM25 Thermo Fisher Scientific Inc.17 US031162DC10 Amgen Inc.