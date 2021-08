DGAP-News: Hawesko Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Hawesko Holding AG: Hawesko-Konzern überzeugt im zweiten Quartal über alle Segmente



11.08.2021 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Zweites Quartal 2021: Alle Segmente legen im Umsatz (insgesamt +8 Prozent) und EBIT (insgesamt +68 Prozent) zu

Prognose für Gesamtjahr 2021: +2-5 Prozent Umsatzwachstum; EBIT € 48-55 Mio. (+14-30 Prozent)

Hamburg, 11. August 2021. Die Weinhandelsgruppe Hawesko Holding AG (HAW, HAWG.DE, DE0006042708) hat heute ihren Halbjahresfinanzbericht 2021 einschließlich der Zahlen für das zweite Quartal (1. April bis 30. Juni) veröffentlicht. Der Umsatz des zweiten Quartals 2021 weist ein Plus von 8 Prozent auf € 166,3 Mio. aus (Vorjahreszeitraum: € 153,8 Mio.). Das EBIT im gleichen Zeitraum beträgt € 15,5 Mio. (Vorjahreszeitraum: € 9,2 Mio.) und konnte somit ein Wachstum von 68 Prozent erreichen. Erstmalig seit Pandemiebeginn wird der Geschäftsverlauf im zweiten Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahr inklusive pandemiebedingter Einflüsse verglichen. Der E-Commerce erlebte im zweiten Quartal 2021 weiterhin eine starke Nachfrage und steigerte den Umsatz um 10 Prozent. Das Segment Retail generierte trotz fehlender Verkostungen und Veranstaltungen ein Umsatzplus von 8 Prozent. Das B2B-Segment erfreute sich Dank starkem Absatz in den Lebensmitteleinzelhandel über 6 Prozent Zuwachs. Über alle Segmente hinweg konnte die Hawesko-Gruppe das Ergebnis des zweiten Quartals gegenüber der Vorjahresperiode verbessern: sowohl absolut als auch im Verhältnis zum Umsatz. In den B2C-Segmenten konnten zweistellige Wachstumsraten verzeichnet werden: im E-Commerce wuchs das EBIT um 45 Prozent, im Retail um 18 Prozent. Das B2B-Segment überzeugt mit einer starken EBIT-Marge von 5,7 Prozent. Im Halbjahreszeitraum (1. Januar bis 30. Juni) konnte der Konzernumsatz der Hawesko-Gruppe gegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent auf € 324,9 Mio. gesteigert werden. Das EBIT des Konzerns stieg dabei um 138 Prozent auf € 31,1 Mio. Der Konzernüberschuss der Hawesko-Aktionäre hat sich auf € 19,3 Mio. mehr als verdoppelt, das Ergebnis je Aktie betrug € 2,15, nach € 0,89 im Vorjahreshalbjahr. Das aktuelle Verhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher nach Lockerungen der Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie stimmt den Vorstand der Hawesko-Gruppe positiv. Das steigende Impfniveau sollte nach aktuellem Kenntnisstand die Auswirkungen einer vierten Welle im Herbst diesen Jahres abmildern. Der Vorstandsvorsitzende der Hawesko-Gruppe, Thorsten Hermelink, kommentiert: "Wir sind angesichts des erfolgreichen Halbjahrs zuversichtlich, dass sich das Wachstum in den Endkundensegmenten zwar abflachen, aber das Umsatzniveau insgesamt auf einem deutlich höheren Niveau als vor der Pandemie bleiben wird. Zudem erwarten wir, dass sich die Gastronomie im zweiten Halbjahr, wenn auch noch auf einem verhaltenen Niveau, erholen wird. Erste Tendenzen der Sommermonate Juni und Juli mit geringerem Wachstum beziehungsweise Umsatz auf dem Niveau des Vorjahrs zeigen, dass die Menschen mit den Lockerungen und Impfungen jetzt im Sommer wieder deutlich mobiler sind als noch in den Vormonaten oder auch im Vorjahr. Das reduziert dann auch den Zuhause-Konsum sicherlich wieder ein Stück weit. Insofern gehen wir bei unserer Prognose für das zweite Halbjahr 2021 vorsichtig vor und kalkulieren bei bleibenden Lockerungen und steigenden Impfquoten zwar mit einem sich weiter erholendem Gastro-Geschäft, aber gleichzeitig nicht mehr mit weiterem Umsatzwachstum in den Endkundsegmenten." Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand der Hawesko-Gruppe für das Geschäftsjahr 2021 insgesamt ein Umsatzwachstum von etwa 2 bis 5 Prozent für den Konzern. Nach € 620 Mio. Umsatz in 2020 wird somit ein Umsatz von einer Bandbreite zwischen € 633 und 651 Mio. für das Gesamtjahr 2021 erwartet. Das Konzern-EBIT wird voraussichtlich zwischen € 48 und 55 Mio. liegen (Vorjahr: € 42,2 Mio.), was einer Steigerung zum Vorjahr zwischen 14 und 30 Prozent entspricht. # # # Als führende Handelsgruppe für hochwertige Weine, Champagner und Spirituosen erzielte der Hawesko-Konzern 2020 einen Umsatz von € 620 Mio. und ein EBIT von € 42 Mio. Die Hawesko-Gruppe beschäftigt in den Segmenten Retail (Jacques' und Wein & Co.), B2B (insbesondere Wein Wolf, Abayan und Grand Cru Select) und E-Commerce (insbesondere HAWESKO, Vinos und WirWinzer) rund 1.200 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding AG werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Herausgeber: Hawesko Holding AG

Elbkaihaus

Große Elbstraße 145 d

22767 Hamburg Internet: hawesko-holding.com Konzerninformationen

hawesko.de Großes Sortiment für Weinliebhaber

jacques.de Jacques' Standorte und Online-Angebot

weinco.at Österreichs führender Weinfachhändler

vinos.de Die besten Weine aus Spanien

wirwinzer.de Deutsche Weine direkt vom Erzeuger

tesdorpf.de Traditionsreicher Fine Wine Händler

weinart.de Raritäten und Spitzenweine der Welt

the-wine-company.se Beste Weine für Schweden Presse- und Investor-Relations-Kontakt: Tel. (040) 30 39 21 00

Fax (040) 30 39 21 05

E-Mail: ir@hawesko-holding.com

11.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

