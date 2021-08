Am Dienstag sahen wir einen weiteren Tag mit skeptischem Blick auf die Rekordhochs im DAX vorbeiziehen. Die 15.800 bleibt dicker Widerstand. Auch Dienstag kein Ausbruch erfolgt Am Dienstag zog der DAX weiter seine engen Bahnen unter der Widerstandszone 15.800. Hatten wir am Vortag den Aufwärtstrend besprochen, welcher hielt, so gab ...

