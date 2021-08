Welche Chancen bieten sich Anlegern derzeit am Markt? Wo sind die aktuellen Top-Trends zu finden? Mit Money Train, dem Podcast von DER AKTIONÄR, bekommen Sie kurzweilig und kompakt alles Wissenswerte von den Börsen dieser Welt direkt auf Ihr Ohr geliefert. Die Redaktion von DER AKTIONÄR diskutiert in jeder Folge mit Finanzexperten über die aktuellen Top-Investments an der Börse. Darüber hinaus geben die Profis hilfreichen Input zu Finanzvehikeln - wenn es etwa um das Platzieren einer Stop-Loss-Order ...

