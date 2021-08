Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Ein weiteres Mal ist es dem DAX gestern nicht gelungen auf ein neues Rekordhoch zu steigen. Diesmal haben nur acht Punkte gefehlt. Am Ende des Tages ging der DAX dann mit einem kleinen Plus von 0,16 Prozent aus dem Handel. Schlussstand: 15.770 Zähler. Marktidee: TecDAX. Der TecDAX bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Eine mehrmonatige Konsolidierung unterhalb des Rallyhochs bei 3.606 Punkten konnte er im Juli nach oben auflösen. Damit wurde der primäre Bullenmarkt mit einem neuen Dekadenhoch bestätigt. Im gestrigen Handel erreichte er intraday ein Hoch bei 3.875 Punkten. Anschließende Gewinnmitnahmen hinterließen eine bearish zu wertende Umkehrkerze im Tageschart.