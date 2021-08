Das Hamburger Biotechunternehmen Evotec sieht sich nach einem Umsatzplus in den ersten sechs Monaten weiter auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen. So soll der Umsatz 2021 weiter auf 550 bis 570 Millionen Euro steigen, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Mittwoch mit. Das wäre ein Plus von bis zu rund 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) rechnet das Unternehmen mit einem Wert zwischen 105 und 120 Millionen Euro nach knapp 107 Millionen ...

