Die renommierte Vermögensverwaltung Flossbach von Storch mit ihrer Kapitalmarkt-Einschätzung, Chefanalyst Folker Hellmeyer mit seiner These, dass die Profis nicht an den Aktienmärkten investiert sind und Börsenpfarrer Uwe Lang hat sich das Sommerloch an den Aktienmärkten einmal genauer angesehen - dies sind die Themen in dieser Episode von Börsenfunk.