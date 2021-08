Die Porsche Automobil Holding hat am Dienstag gute Zahlen vorgelegt. Aufgrund der sehr positiven Entwicklung der Kernbeteiligung VW ging es mit dem Gewinn rasant nach oben. Auch der Ausblick für das Gesamtjahr wurde erhöht. Experten gehen sogar von einem Aufstieg der Porsche Holding in den DAX aus.Die Porsche Automobil Holding hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2021 ein Konzernergebnis nach Steuern in Höhe von 2,46 Milliarden Euro (Vorjahreszeitraum: minus 329 Millionen Euro) erzielt. ...

