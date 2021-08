Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Das altbekannte Spielchen an den Märkten setzte sich auch gestern fort: die US-Indizes (Dow Jones und S&P 500) stiegen auf neue Rekordhochs, während der DAX mal wieder an seinem Allzeithoch scheiterte. Bei den Einzelwerten geht es heute um BioNTech, Moderna, Pfizer, Boeing, FuBoTV, E.ON, Salzgitter, Evotec, TAG Immobilien und Knaus Tabbert. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.