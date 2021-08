Thyssenkrupp hat seine Erholung auch im dritten Quartal fortgesetzt. Auftragseingang, Umsatz und Gewinn verbesserten sich - doch hohe Rohstoffkosten und Lieferengpässe zehren am Ergebnis. Ein schwaches Umfeld, das Anlegern nicht gefällt. "Das Umfeld bleibt extrem herausfordernd, aber was wir selbst in der Hand haben, das liefern wir", kommentierte Vorstandschefin Martina Merz die Zahlen. So wurden ...

