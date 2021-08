...im Bereich Retail-Software. Die Zahlen zum zweiten Quartal folgen am 26. August. Wir rechnen mit einem Sprung in der Umsatzdynamik zwischen 25 und 30 % und mehr als 11 % operativer Marge. Gestern gab es Rückenwind durch das Research-Haus Montega und einer Zielerhöhung von 160 auf 200 €. Das geht in Ordnung.



