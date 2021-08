Unterföhring (ots) - Papa ist wieder zu Hause! Show-Erfinder Joko Winterscheidt gewinnt seine eigene Sendung zurück. In der finalen Runde siegt Joko gegen die neue Quizshow-Moderatorin Shirin David und übernimmt am Dienstag (20:15 Uhr, ProSieben) wieder "Wer stiehlt mir die Show?".Shirin David verliert zwar die Show, gewinnt aber am Dienstag souverän die Prime Time mit überragenden 17,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen. ProSieben wird am Dienstag mit einem Tagesmarktanteil von sehr starken 11,9 Prozent (14-49 J.) Marktführer.Das Staffel-Finale mit neuer Konkurrenz: Shirin David hat sich bei den Proben zu ihrer Show den Knöchel gebrochen und hat für Ersatz gesorgt. Schauspielerin Palina Rojinski wird am kommenden Dienstag als erfahrene "Wer stiehlt mir die Show?"-Herausforderin hinter dem Ratepult neben Bastian Pastewka, Teddy Teclebrhan und Wildcard-Kandidatin Stefanie Platz nehmen und versuchen, Jokos Show zu stehlen.Der besondere Gewinn im Staffel-Finale: Wer quizzt sich aufs Cover seiner eigenen Zeitschrift?Wer wird zur neuen Rätsel-Ikone Deutschlands und erhält sein eigenes Rätselheft? Die oder der Gewinner:in ziert das Cover vom "Witzigen Rätsel-Karussell", der extra aufgelegten Rätselzeitschrift von "Wer stiehlt mir die Show?". Das "Witzige Rätsel-Karussell" wird einen Tag nach dem Show-Finale (ab Mittwoch, 18. August) in Deutschland, Österreich und der Schweiz überall, wo es Zeitschriften und Zeitungen gibt, käuflich erhältlich sein."Wer stiehlt mir die Show?" - Dienstag, 17. August 2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: WSMDSBasis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 11.08.2021 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4991218