Kult-Fondsmanagerin Cathie Wood erwartet, dass die Bewertung chinesischer Aktien noch eine Weile niedrig bleiben wird. "Vielleicht werden die Titel sogar noch günstiger", so die Investoren in einem Webinar ihrer Investmentfirma ARK. Doch Wood wäre nicht Wood, sähe sie in der jetzigen schwierigen Phase keine Chance."Ich bin mir sicher, dass wir einige sehr interessante Unternehmen finden werden, und deshalb bleiben wir aufgeschlossen", so die 65-Jährige.Wood hatte vor knapp einem Monat alle China-Aktien ...

