Biontech - mit Sicherheitspuffer engagiert bleiben

Die Biontech-Aktie (BNTX, US09075V1026) markierte am 10.8.21 bereits im vorbörslichen Handel mit knapp 460 US-Dollar ein neues Allzeithoch - damit springt der Unternehmenswert auf über 110 Milliarden US-Dollar. Die Spekulationen beruhen hier nicht nur auf den zusätzlichen Erträgen aus einer dritten Corona-Booster-Impfung, sondern auch auf einer erfolgreichen Erlösverwendung in der Krebsforschung. Das macht die Aktie volatil und selbst defensive Zertifikate attraktiv. Hinweis: Produkte basieren auf den an der Nasdaq gelisteten ADRs, weshalb alle Parameter in US-Dollar definiert werden.

Discount-Strategien (Dezember / März)

Schließt die Aktie am 17.12.21 oberhalb von 420 US-Dollar, dann bringt der Discounter der SG mit ebendiesem Cap und der ISIN DE000SF3CVL5 zum Preis von 308,67 Euro eine Rendite von 49,39 Euro oder 42,9 Prozent p.a. (!). Der Sicherheitspuffer liegt bei 20,5 Prozent.

Etwas mehr Sicherheit gibt"s mit einem niedrigeren Cap und längerer Laufzeit: Das Zertifikat mit dem Cap bei 400 US-Dollar und dem Bewertungstag am 18.3.22 (ISIN DE000SF3A982) kommt auf 26 Prozent Puffer. Bei einem Preis von 285,19 Euro beträgt der maximale Gewinn 55,84 Euro oder 31,4 Prozent p.a. Schließt die Aktie unterhalb der Caps, erfolgt bei beiden Zertifikaten ein Barausgleich.

Quanto-Bonus-Strategien mit Cap (Dezember / März)

Das wechselkursgesicherte Bonus-Zertifikat mit Cap der HVB (ISIN DE000HR94EM4) zahlt bei Fälligkeit am 24.12.21 den Höchstbetrag von 470 Euro, wenn die Aktie bis zum 17.12.21 niemals die Barriere bei 295 US-Dollar verletzt (Puffer 24 Prozent). Aus dem Kaufpreis von 397,17 Euro errechnet sich eine Renditechance von 72,83 Euro oder 49,2 (!) Prozent p.a. Attraktives Abgeld: Das Zertifikat ist ganze 12,8 Prozent günstiger als die Aktie. Bei Verletzung der Barriere gibt"s einen Barausgleich.

Das Quanto Bonus mit Cap mit der ISIN DE000HR94EZ6 ist mit einer Barriere von 310 und einem Bonus-Level und Cap von 540 US-Dollar ausgestattet. Aus dem Kaufpreis von 403,48 Euro errechnet sich eine Renditechance von 136,52 Euro oder 54,4 Prozent p.a., sofern die Barriere bis zum 17.3.22 nie verletzt wird. Attraktives Abgeld von über 11 Prozent. Im Fall der Fälle auch hier Barausgleich.

ZertifikazteReport-Fazit: Die Biontech-Discount- und Bonus-Zertifikate eignen sich grundsätzlich für alle risikobewussten Anleger, die auf beim derzeitigen Kursniveau lieber mit Sicherheitspuffer agieren und bereits mit einer Seitwärtsbewegung der Aktie attraktive Renditen erzielen wollen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Biontech-Aktien oder von Anlageprodukten auf Biontech-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: hebelprodukte.de