Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Primärseitig richten sich die Blicke auf die Erweiterung der Bund 08/31 um 4 Mrd. EUR, so die Analysten der Helaba.Das ausstehende Volumen werde sich dann auf 13 Mrd. EUR belaufen. Die Bundesfinanzagentur habe darüber hinaus eine Aufstockung der 30-jährigen Bund um 1 Mrd. EUR in der nächsten Woche angekündigt. Zudem stünden eine kleinere Linker-Aufstockung des DMO sowie eine neue Auktion 10-jähriger US-Notes an. Lockere Geldpolitik hier, Tapering-Risiko dort. Es sei zurzeit nicht einfach, den nächsten größeren Richtungsimpuls zu antizipieren und so scheine es ratsam, auf die technischen Aspekte zu achten. ...

