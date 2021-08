Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Matador Partners Group AG, ein auf Secondary Private Equity spezialisiertes börsennotiertes Unternehmen, hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 einen Gewinn in Höhe von 3,11 Mio. CHF nach Swiss GAAP FER erzielt, so das Unternehmen in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

