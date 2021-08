Auch am Mittwoch starten die meisten Aktien an Deutschlands Börsen recht schwerfällig in den Tag. Etwa eine halbe Stunde vor Xetra-Start wird der Leitindex DAX bei 15.767 Punkten gesehen und damit auf Vortagsniveau.Der DAX +0,16% bewegt sich damit weiterhin im Bereich der bisherigen Bestmarke von 15.810 Punkten. "Auch im Windschatten der gestiegenen US-Indizes schafft es der deutsche Leitindex bislang ...

