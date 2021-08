Vancouver - 11. August 2021 - Pampa Metals Corp. ("Pampa Metals" oder das "Unternehmen") freut sich, unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 28. Juli 2021 - das Unternehmen hatte darin die Unterzeichnung einer Optionsvereinbarung zum Erwerb einer Joint-Venture-Beteiligung von 80 % an zwei Projekten von Pampa Metals durch die Firma Austral Gold Ltd. ("Austral" - TSX-V: AGLD / ASX: AGD), die in Chile einen großen Goldproduktionsbetrieb besitzt, angekündigt - bekannt zu geben, dass Austral nun mit den Explorationsaktivitäten im Projekt Morros Blancos begonnen hat. Außerdem wurden die Abschlussbedingungen, die in der zwischen dem Unternehmen und Austral geschlossenen Optionsvereinbarung fixiert worden waren, erfüllt.

Julian Bavin, CEO von Pampa Metals, erklärt: "Wir freuen uns über den Start der Explorationsaktivitäten in unserem Projekt Morros Blancos. Es handelt sich um eines von zwei Projekten, für die Austral vor kurzem eine Optionsvereinbarung unterzeichnet hat. Austral verfügt über umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet der Gold- und Silberexploration und betreibt derzeit die aktive Gold-Silber-Mine Amancaya, die sich unmittelbar westlich von Morros Blancos in den daran angrenzenden Mineralkonzessionen befindet. Wir freuen uns schon darauf, die Fortschritte in Australs Explorationsprogramm mitverfolgen zu können."

Der Firma Austral wurde vor kurzem eine Option auf den sukzessiven Erwerb einer Joint-Venture-Beteiligung von bis zu 80 % an den in Besitz von Pampa Metals befindlichen Konzessionsgebieten Morros Blancos und Cerro Blanco gewährt. Als Gegenleistung vorgesehen sind die Bezahlung einer bestimmten Barsumme, die Finanzierung von Explorationsarbeiten sowie die Rückgabe von 2.963.132 Pampa Metals-Aktien, die von Revelo Resources Corp., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Austral, gehalten werden. Außerdem verpflichtet sich Austral zur Durchführung einer bankfähigen Machbarkeitsstudie, um sich 80 % der Anteile an einem oder beiden Konzessionsgebieten zu sichern. Sollte sich anhand der Studien zeigen, dass nicht Gold und Silber, sondern Kupfer den wertvollsten Rohstoff darstellt, hat das Unternehmen die Möglichkeit, sich die 80%ige Beteiligung zu den gleichen Konditionen zurückzuholen, wie sie auch für Austral gegolten haben.

Über Morros Blancos

Das Projekt Morros Blancos (7.300 ha) weist Potenzial für epithermale Gold-Silber- (+/- Kupfer)- und porphyrische Kupfer- (+/-Gold, +/- Molybdän)-Vorkommen mit hoher Sulfidierung auf und liegt im Herzen des Mineralgürtels aus dem Paläozän im nördlichen Chile. Der Päläozan-Gürtel ist Standort wichtiger Gold-Silber- und Kupferlagerstätten und -minen. Das Projekt befindet sich in einem höffigen Teilabschnitt des aussichtsreichen Gürtels, entlang des Trends großer Edelmetallminen und -projekten, direkt im Osten der Gold-Silber-Mine Amancaya von Austral. Das Projekt ist leicht zugänglich: es liegt weniger als 30 km vom Pan American Highway entfernt und in gemäßigter Höhenlage. Es befindet sich in potenzieller für einen Betrieb geeigneten Entfernung von Australs Verarbeitungsanlage Guanaco und könnte somit effizient und kostengünstig entwickelt und betrieben werden.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Mario Orrego G., Geologe und eingetragenes Mitglied der chilenischen Bergbaukommission sowie ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, genehmigt. Herr Orrego ist ein Berater des Unternehmens.

ÜBER PAMPA METALS

Pampa Metals ist ein kanadisches Unternehmen, das an der Canadian Stock Exchange (CSE: PM) sowie an der Frankfurter Börse (FWB: FIRA) und dem OTC-Markt (OTCQX: PMMCF) notiert ist. Pampa Metals besitzt ein aussichtsreiches 59.000 Hektar umfassendes Portfolio an acht Kupfer- und Goldprojekten entlang bekannter Mineralgürtel in Chile, einem der weltweit führenden bergbaufreundlichen Rechtsgebiete. Das Unternehmen hat die Vision, Aktionärswerte durch eine große Kupferentdeckung entlang der wichtigsten Mineralgürtel Chiles zu schaffen, wobei die besten geologischen und technischen Methoden zum Einsatz kommen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Pampa Metals: www.pampametals.com.

FÜR DAS BOARD

Julian Bavin | Chief Executive Officer

KONTAKT FÜR INVESTOREN

Ioannis (Yannis) Tsitos | Director

mailto:investors@pampametals.com

http://www.pampametals.com/

Weder die CSE noch die Investment Industry Regulator Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Der Verweis auf bestehende oder historische Minen und Projekte und das allgemeine Mineralpotenzial von Chile dient nur zu Referenzzwecken. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass es bisher keine Hinweise darauf gibt, dass eine vergleichbare Mineralressource in den Konzessionsgebiet von Pampa Metals gefunden werden könnte.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten von Pampa Metals erwartet wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "Potenzial", "zeigt an" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Obwohl Pampa Metals davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60924Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60924&tr=1



