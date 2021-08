Berlin (ots) - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) rechnet damit, dass der Druck zunimmt, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.Müller wies am Mittwoch im Inforadio vom rbb auf die Rolle privater Unternehmen hin. Konzert- und Reiseveranstalter sowie Gastronomen würden "zunehmend sagen: 'in meine Einrichtung kommen nur noch doppelt Geimpfte'. Insofern wird es schon so sein, dass für viele Menschen es jetzt auch wirklich - wenn sie diese Angebote haben wollen - wichtig ist, die Impfung auch anzunehmen."Wie Bund und Länder am Dienstag beschlossen haben, werden bei den meisten staatlichen Regelungen Menschen mit einem negativen Corona-Test ebenso behandelt wie Geimpfte und Genesene. Der SPD-Politiker verteidigte erneut die Entscheidung, dass die Corona-Schnelltests ab dem 11. Oktober nicht mehr kostenlos sind: "Wir haben nun endlich die Möglichkeit, über die Impfung uns und andere umfassend zu schützen. [...] Nach anderthalb Jahren Pandemie und Übergangszeit, entsprechender Infrastruktur für das Impfen - und wir sehen, dass die Impfungen gut verträglich sind - finde ich, ist es auch in einer Solidargemeinschaft zumutbar zu sagen, jetzt sollte jeder auch dieses Angebot annehmen."Das gesamte Interview zum Nachhören: Müller: Für Ungeimpfte wird es komplizierter und teurer | Inforadio (https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/int/202108/11/594783.html)Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Inforadio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105280/4991266