Köln (ots) - Immer auf dem neuesten Stand beim Sport: Die Sportschau-App der ARD liefert den User:innen ab heute (11.8.2021) in neuem Design die wichtigsten Nachrichten und Hintergründe aus der Welt des Sports. Mit Livetickern, Live-Audio-Streams und Video-Streams verpassen Sportfans kein Tor der Bundesliga, keine Entscheidung im Rad- oder Wintersport und erhalten außerdem umfangreiche Informationen zu allen Sportgroßereignissen. Neu: Alle Spiele der 1. und 2. Bundesliga live und in voller Länge hören - als Einzelspiel und in der Konferenz.Fußball, Tennis, Formel 1, Basketball, Handball, Eishockey, Radsport, Wintersport und vieles mehr. Die Sportschau-App bietet Sportfans nach dem Relaunch deutlich mehr Live-Streams, Live-Ticker, Live-Daten und aktuelle Ergebnisse sowie spannende Hintergrundberichte.Zur neuen Saison sind in der App Live-Reportagen aus dem Stadion von allen Spielen der 1. und 2. Bundesliga in voller Länge zu hören. Nach den Spieltagen sind Berichte zu allen Spielen auch als Video abrufbar.Dank Push-Benachrichtigungen bekommen Sportfans alle Breaking News, besondere Geschichten und Recherche-Highlights der Sportschau-Redaktion direkt auf ihr Smartphone. Ebenso können Live-Spielstände als Push abonniert werden. Im Newsticker erhalten Nutzer:innen der App einen schnellen Überblick über die aktuellsten Sport-Nachrichten der vergangenen Stunden. Darüber hinaus gibt es in der neuen Sportschau-App wie gewohnt alle wichtigen Informationen und Hintergründe aus der Welt des Sports.Zudem können User:innen der App sich unter "Meine Sportschau" einen ganz persönlichen Bereich schaffen. So sind alle Informationen und Ergebnisse zu Lieblingsmannschaft, -wettbewerb oder -sportart nur noch einen Klick entfernt.