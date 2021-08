DJ EUREX/Bund-Future handelt im Verlauf knapp im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future handelt am Mittwoch im Verlauf knapp im Minus. Der September-Kontrakt verliert 10 Ticks auf 176,49 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 176,58 Prozent und das Tagestief bei 176,44 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 21.225 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert zwei Ticks auf 135,23 Prozent.

Primärseitig richten sich die Blicke auf die Aufstockung der Bundesanleihe mit Fälligkeit im August 2031 um 4 Milliarden Euro. Das ausstehende Volumen wird sich dann auf 13 Milliarden belaufen. Es ist zurzeit nicht einfach, den nächsten größeren Richtungsimpuls zu antizipieren und so scheint es für die Marktstrategen der Helaba ratsam, auf die technischen Aspekte zu achten. Übergeordnet sei der Aufwärtsimpuls intakt, kurzfristig aber dominiere weiterhin das Korrekturrisiko. Unterstützungen fänden sich an der 21-Tagelinie bei 176,10 und am 38,2-Prozent-Retracement bei 175,34 Prozent. Widerstände seien dagegen bei 176,95 und 177,07 zu lokalisieren.

August 11, 2021 03:04 ET (07:04 GMT)

