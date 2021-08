KGAL führt die Renewables-Produktserie mit der Auflage des KGAL ESPF 5 fort. Er konzentriert sich auf Investitionen in die erneuerbare Energieerzeugung wie Photovoltaik, Onshore- und Offshore-Windenergie sowie Wasserkraft und ist der erste Impact-Fonds der Gesellschaft. Die KGAL Investment Management GmbH & Co. KG (KGAL) setzt aufgrund der zunehmenden Nachfrage die ESPF-Produktserie fort. Der neue KGAL ESPF 5 investiert in paneuropäische Assets entlang der gesamten Wertschöpfungskette der erneuerbaren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...