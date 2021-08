Es herrscht derzeit gähnende Langeweile an den Aktienmärkten. Denn die Volatilität ist sehr gering und die Kurse bewegen sich auf Indexebene kaum von der Stelle. Dennoch liegt auch eine gewisse Spannung in der Luft. Denn meist kommt es nach einer ruhigen Marktphase zu deutlich dynamischeren Kursbewegungen. DAX: Gelingt den Bullen der Ausbruch? So könnte es im DAX zum Beispiel in Kürze zu einer impulsiven Aufwärtsbewegung kommen. Denn insgesamt bleibt das Marktumfeld bislang bullish. Und der deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...