Das Technologieunternehmen Siemens Österreich und der Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV ziehen sich zurück, berichtet der "Kurier" (Mittwoch-Ausgabe). Nach Siemens Österreich mit seinem 20-Prozent-Paket steht dem Bericht zufolge für das vierte Quartal das Closing für den 40-Prozent-Anteil der OMV an Smatrics an. Die Verträge für die Veräußerung des OMV-Anteils an Smatrics an den Verbund sollen Mitte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...