Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Frühhandel leichter präsentiert. Der ATX gab gegen 9.45 Uhr um 0,18 Prozent auf 3.595,22 Punkte nach. An den europäischen Aktienmärkten gibt es im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Inflationszahlen aus den USA noch keinen klaren Richtungstrend zu sehen.Am heimischen Markt rücken mit Zahlenvorlagen Wienerberger, Kapsch TrafficCom und Addiko Bank in den Fokus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...