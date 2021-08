Eine Woche mit neuen Hochs im S&P500 Index und voll in der Berichtssaison. Meine Depots sind allerdings im Drawdown. Auch diese Woche ging es leider abwärts mit einem Gesamtverlust von -2.366,64 EUR. Hört sich dramatisch an und ist erstmal schmerzhaft. Weshalb das alles noch im Rahmen ist, erkläre ich weiter unten in den Details. Wochengewinn von 4.193,32 Euro im Depot Die Marktampel bleibt auf gelb. Alle Details wie jede Woche nun nachfolgend. Die ...

