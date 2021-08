E.ON nach den Zahlen: Tradingchance mit (Turbo)-Calls?

Nach ihrem Rückfall vom 12-Monatshoch bei 10,72 Euro vom 17.5.21 und der darauf folgenden Korrektur auf bis zu 9,71 Euro ging es mit dem Kurs der E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999) seit Anfang Juli 2021 deutlich nach oben. Am 10.8.21 näherte sich die Aktie mit einem Tageshöchstkurs von 10,65 Euro bereits wieder dem Jahreshoch an. Nach der Veröffentlichung des Halbjahresberichtes, im Zuge dessen eine 45-prozentige Steigerung des operativen Ergebnisses EBITs, des 86-prozentigen Anstiegs des Konzernüberschusses, sowie der Anhebung der Prognose bekannt gegeben wurde, startete die Aktie mit einem Minus von einem Prozent in den Handelstag, konnte den Verlust danach allerdings deutlich reduzieren.

Kann die E.ON-Aktie nach einer kurzen Verschnaufpause nach den positiven Zahlen in den nächsten Wochen wieder Fahrt aufnehmen und die Aufwärtsbewegung auf 11 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 10,50 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die E.ON-Aktie mit Basispreis bei 10,50 Euro, Bewertungstag 13.10.21, BV 1, ISIN: CH0585792739, wurde beim E.ON-Aktienkurs von 10,60 Euro mit 0,36 - 0,37 Euro gehandelt.

Wenn die E.ON-Aktie in spätestens einem Monat auf 11 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,55 Euro (+49 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 10,213 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die E.ON-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 10,213 Euro, BV 1, ISIN: DE000DV4C1W0, wurde beim Aktienkurs von 10,60 Euro mit 0,42 - 0,43 Euro taxiert.

Steigt die E.ON-Aktie in Kürze auf 11 Euro an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,78 Euro (+81 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 10,083 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die E.ON-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 10,083 Euro, BV 1, ISIN: DE000SD62MB4, wurde beim Aktienkurs von 10,60 Euro mit 0,56 - 0,57 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der E.ON-Aktie auf 11 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,91 Euro (+60 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von E.ON-Aktien oder von Hebelprodukten auf E.ON-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de