Der Deutsche Aktienindex hat aus technischer Sicht weiteres kurzfristiges Aufwärtspotenzial, kann dieses aber erst realisieren, wenn der starke Verkaufsdruck an der 15.800er-Marke aufhört. Von Andreas Büchler. Sobald sich der DAX dem Areal um 15.800 Punkte nähert, hören die Käufe nach wie vor auf. Dieser Bereich war schon vor zwei Monaten eine Barriere, und in der aktuellen Feriensaison will sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...