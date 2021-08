DGAP-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Mynaric stellt Pläne für Elektronikproduktion in den USA vor



11.08.2021 / 11:17

Das Unternehmen plant, seine Produktionskapazitäten in Kalifornien zu erweitern

Los Angeles, 11. August 2021 - Mynaric (M0Y, ISIN: DE000A0JCY11) gab heute seine Absicht bekannt, elektronische Systeme direkt in den USA zu produzieren und seine bestehenden Fähigkeiten im Raum Los Angeles zu erweitern. Die Expansion in Kalifornien soll den Bedürfnissen sicherheitssensibler Kunden in den USA Rechnung tragen.

Mynaric wird Montage-, Integrations- und Testkapazitäten für elektronische Komponenten aufbauen und sicherstellen, dass diese Komponenten vollständig in den Vereinigten Staaten beschafft, entwickelt und gebaut werden können, ohne das Land bis zur Auslieferung an den Kunden zu verlassen. Mit diesem Engagement wird Mynaric seine Räumlichkeiten und Personalstärke in den Vereinigten Staaten weiter ausbauen und die bestehenden Einrichtungen in Los Angeles sowie das Büro in Washington D.C. ergänzen. Die derzeitigen Einrichtungen von Mynaric in den USA umfassen bereits Reinraumumgebungen, Labore für Testgeräte und allgemeine Büroräume. In den kommenden Wochen wird in Kalifornien ein Link- und Interoperabilitätstestlabor zur Verfügung stehen, das die Validierung von zwei optischen Kommunikationsterminals (OCTs) in einer realitätsnahen dynamischen Simulation ermöglicht. Diese Einrichtung ermöglicht auch die Validierung von OCTs verschiedener Hersteller, die auf ihre Interoperabilität mit dem SDA OISL Standard getestet werden können. Die Einrichtung eines solchen Labors auf amerikanischem Boden war Teil einer Verpflichtung, die Mynaric zur Unterstützung von Telesat im Rahmen des DARPA Blackjack Track B-Programms eingegangen ist.

"Mynaric hat in Kalifornien bereits in hochmoderne Anlagen für die Prüfung und Produktion von Laserkommunikationsterminals investiert und wird dies auch weiterhin tun. Die Schaffung der Voraussetzungen dafür, dass unsere elektronischen Einheiten ausschließlich in den USA produziert und gehandhabt werden können, ist eine weitere Bestätigung unseres Engagements, die kritischen und strategisch relevanten Kommunikationsbedürfnisse von sicherheitssensiblen Kunden der US-Regierung zu erfüllen. Wir sind glücklich und stolz darauf, die Bedürfnisse unserer vielfältigen Kunden aus der US-Regierung weiterhin zu unterstützen," sagte Tina Ghataore, Präsidentin von Mynaric USA und Chief Commercial Officer von Mynaric.

Die Produktionsverpflichtung in den USA folgt auf die Eröffnung der Serienproduktionsanlage für Laserkommunikationsgeräte in Gilching, Deutschland, im Juni 2021 mit einer Kapazität von bis zu 2.000 Einheiten pro Jahr.

Weitere Informationen über die wachsende Präsenz von Mynaric in den USA finden Sie in unseren früheren Ankündigungen.

